Байдарочный поход ГосМКБ «Радуга»

Давние туристические традиции на предприятии берут начало в 50-60-ые годы прошлого столетия. После многолетнего перерыва их решили возобновить в 2007 году, когда в экстремальном сплаве по реке Созь приняли участие 14 человек. Постепенно участников похода становилось все больше, водным туристам покорились реки: Медведица, Дёржа, Улейма, Юхоть, Нерль, Селижаровка, Волчина, Молога, Тудовка, Корожечна, Шлина, Цна Валдайская, Тьма, Нерль Волжская, Которосль, Валдайка, Березайка, Мста, Осуга, Тверца, Западная Двина и озеро Селигер. На «Радуге» традиционными стали три похода: майский обычно длится 5 дней, июньский – 4, и на 3 дня выезжают в сентябре за клюквой. Организатором выступает профсоюзный комитет.

Этот поход проходил в Ярославской области. Маршрут протяженностью 105 км по реке Ухре, впадающей в Рыбинское водохранилище, оказался непростым: речные плотины, перекаты, мели, коряги и подводные камни стали настоящим испытанием для байдарок. Но не для водных туристов! Их не испугали ни препятствия на маршруте, ни клещи, ни сюрпризы погоды в виде ураганного ветра, дождя и ночных заморозков. Хорошее настроение – одно из условий участия в походе, его туристам удается сохранять всегда!

В этом майском сплаве, который стал 36-м в списке походов, участвовали 36 человек - сотрудники предприятия и члены их семей. Для детей это не только развлечение, но и возможность испытать себя в сложной ситуации, приобрести полезные навыки: поставить палатку, развести костер, приготовить пищу, высушить вещи под проливным дождем. Самым юным участником сплава стал 6-летний Ваня Карташев, а самым старшим – ветеран туристического движения Владимир Алексеевич Рыков, которому недавно исполнилось 78 лет.

Распорядок дня в походе проходит строго по расписанию: ранний подъем и утренняя гимнастика, в 7.30 - 8.00 – завтрак, затем сборы и в 10.00 – отплытие. В середине дня – обед на удобной стоянке, а вечером на пологом берегу реки разбивается палаточный городок, где после ужина всех участников ждут игры и спортивные баталии, большой костер и песни под гитару. Традиций сложилось множество. Одна из них – представление команд, названия которых говорят о многом. В этот раз по Ухре путешествовали «Не кочегары и не плотники, а клевые гребцы в болотниках», «Два капитана», «Нуль пункт», «Сплошное надувательство», «Поющие по волнам», «Скотч», «Речная красная рыба», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

У постоянных путешественников снаряжение все свое: байдарки, палатки, спасательные жилеты, спальники и туристические коврики. Недостающее можно получить на спортивной базе «Радуги»: профсоюзной организацией приобретаются плавсредства, закупается и обновляется все необходимое для походов. Организация походов – всегда на высоком уровне, вопросам безопасности уделяется особое внимание.

Водный туризм - это не только спорт, возможность испытать острые ощущения и проверить свои силы. Каждый сплав – незабываемое путешествие, где за каждым поворотом реки ждут настоящие приключения, все трудности моментально забываются при виде красивейших пейзажей, меняющихся на глазах. Ради этого великолепия действительно стоит иногда выбираться из уютных городских квартир, чтобы почувствовать себя аборигенами. Для туристов завершилось еще одно путешествие, подарив отличный отдых, море позитива и яркие незабываемые впечатления! А впереди – новые интересные реки и живописные маршруты.

Эксперт отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Евгения Штайн