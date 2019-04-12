Занятость населения в Дубне

Численность постоянного населения городского округа Дубна составляет 75 тысяч 144 человека. По предварительным данным, численность занятых в экономике в 2018 году – 38 тысяч 328 человек или 51 % от общей численности населения Дубны. В 2018 году, по данным ЗАГСа, в городе зарегистрировано 964 новорожденных. Показатель смертности остался на невысоком уровне, смертность в трудоспособном возрасте снизилась.

В течение 2018 года в Дубненский Центр занятости населения работодателями городского округа заявлена потребность в рабочей силе в количестве одной тысячи 111 единиц. На конец 2018 года осталось 180 вакансий, из них 74 вакансии для замещения рабочих профессий. На квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов на конец 2018 года – 68 вакансий. Требуются, в основном, такие профессии (специальности), как инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер-электрик, оператор печатного оборудования, оператор станков с программным управлением, слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-ремонтник, токарь, укладчик-упаковщик, кладовщик, бухгалтер, менеджер, водитель автомобиля, учитель, врач, медицинская сестра, инструктор по физической культуре, повар, кухонный рабочий, подсобный рабочий и другие.

По состоянию на 31.12.2018 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 173 человека, год назад – 200 человек.

Всего в 2018 год в службу занятости города Дубны обратилось 1040 человек. Из них незанятые граждане – 670 человек, занятые 370 человек.

Наиболее распространенными причинами увольнения являются увольнение по собственному желанию и сокращение численности или штата работников.

На протяжении ряда лет Администрация городского округа участвует в софинансировании программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет», перечисляя на нее средства местного бюджета. В соответствии с бюджетом Дубны на 2018 год, годовой лимит на эту программу из средств местного бюджета составил 355 тысяч рублей. За счет местного бюджета на время летних каникул в образовательных учреждениях Дубны было трудоустроено 94 учащихся.

В целях более эффективного содействия трудоустройству, граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей инвалидов принимают участие в программе «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы». Из 9 участников, принимавших участие во временном трудоустройстве, все 9 продолжили работу на постоянной основе.

В мероприятиях по организации общественных работ приняли участие 61 человек, из них безработных 11 человек. Открыли собственное дело при содействии службы занятости 5 безработных граждан.

Главный эксперт отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями

Владимир Романцов