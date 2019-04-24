Замминистра образования Московской области Наталия Киселева об ОЭЗ «Дубна»

С 22 апреля в Подмосковье стартовал масштабный проект обучения директоров школ по программам управленческих команд. Оно направлено на повышение качества образования в регионе. На первом этапе такое обучение пройдут 430 специалистов. В этот же день в наукограде Дубна и расположенной здесь особой экономической зоне побывала заместитель министра образования Московской области Наталия Киселева.

- Задача правительства Московской области и министерства образования состоит в том, чтобы сильные кадры оставались в регионе, поэтому мы намерены выстроить совершенно новую траекторию развития современной школы в Подмосковье, - пояснила замминистра цель визита. - Директора, их заместители, учителя должны, в первую очередь, четко представлять, куда направлять детей после окончании школы - не только в какой вуз, но и на какое предприятие. А значит, необходимо понимать востребованность территории в конкретных профессиях, выстраивать тесную взаимосвязь между школой, вузом и производством. ОЭЗ «Дубна» как территория для развития молодых талантов очень достойная площадка. С точки зрения нахождения здесь множества наукоемких производств резидентов, наличия вакансий для творческой грамотной молодежи, возможности совместного проведения профориентационных мероприятий.

В ходе визита в ОЭЗ замминистра сопровождали заместитель главы администрации городского округа Дубна по образованию, земельно-имущественным отношениям и жилищным вопросам Евгений Штейн и начальник Управления народного образования администрации Татьяна Виноградова.

Встречу в Конгресс-центре и обсуждение возможных точек взаимодействия открыл заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Игорь Исаев. Он отметил, что сегодня в самой инвестиционно привлекательной ОЭЗ России 154 компании-резидента, работают почти 4 тысячи специалистов, а по планам до 2025 года количество рабочих мест должно достигнуть 8 тысяч.

- Компании-резиденты очень нуждаются в квалифицированных кадрах, - сказал Игорь Исаев. - С учетом того, что многие предприятия инвесторов ОЭЗ находятся в стадии строительства и порядка 12 новых заводов, которым требуются специалисты, открываются уже в этом году, вопрос поиска инженеров, технологов, проектировщиков и программистов встанет еще более остро. Так что мы крайне заинтересованы в совместной работе с профессионалами из министерства образования Московской области и наукограда.

Наталии Киселевой продемонстрировали презентацию ОЭЗ. Кроме госпреференций и льгот для резидентов, акцент был сделан на строительстве при поддержке правительства Московской области двух лабораторно-производственных корпусов общей площадью около 18.5 тыс. кв. метров. Один из них будет сдан в эксплуатацию уже во II квартале, а второй – в конце этого года. Таким образом, резиденты смогут в минимально короткие сроки открывать здесь новые производства, а значит появится много новых вакансий. Есть они и на уже действующих и завершающих строительство предприятиях, в том числе, с участием иностранного капитала. Например, компания «ФРЕРУС» - производственное подразделение немецкой корпорации Fresenius Medical Care в России, которая в ОЭЗ создает базу по выпуску инновационного оборудования для заместительной почечной терапии, планирует в конце года запустить предприятие, а в 2020-м начать выпуск продукции. Новому заводу потребуется порядка 300 специалистов.

Разговор был полезен обеим сторонам, и уже есть первые договоренности. По мнению Наталии Киселевой, будучи студентами, молодые люди могут успешно совмещать учебу с научно-исследовательской деятельностью на предприятиях резидентов ОЭЗ. К тому же, если старшеклассники будут участвовать в интеллектуальных играх и форумах, проводимых в ОЭЗ, им легче будет включаться в студенческую жизнь. Управляющая компания готова проработать эти вопросы.

В мае-июне в Конгресс-центре пройдет ярмарка вакансий, на которой резиденты будут презентовать свои компании, продукцию, вакансии. В ее рамках состоится финал городского чемпионата по кибер-спорту, что также должно привлечь молодежь. Областное министерство готово выделить спикера, городское управление при поддержке региона – инициировать участие школ и вузов, Управляющая компания ОЭЗ берет на себя все вопросы по организации мероприятия. Важно, что есть договоренность о совместных планах и на более дальнюю перспективу.