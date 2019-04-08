Ядовитые змеи проснулись после зимы

Одну из рептилий даже удалось запечатлеть на видео.

– Собака первая увидела змею, начала лаять. Потом через 30 м была еще одна, – комментирует местный житель. – Они нежились на солнышке.

По словам Ивана, солнечная весна всегда дарит этим местам много змей.

– Их каждый год много на камнях канала имени Москвы, – поясняет мужчина. – Я даже встречал несколько змей в городской зоне.

На сегодняшний день в области можно встретить два вида гадюк: обыкновенную и гадюку Никольского. Обе являются ядовитыми. Летальный исход после их укуса для человека маловероятен, но вполне возможен. Особенно если присутствует аллергия на яд или укусы придутся в область шеи или лица. В 2% случаев укус гадюки смертелен даже для взрослого человека.

Поэтому в Комитете лесного хозяйства Московской области рекомендуют с осторожностью относиться к весенним прогулкам по лесным массивам, каменистой местности и возле болот. Лучше всего на такие вылазки надевать резиновые сапоги.

– Самое главное – всегда смотреть, куда идешь. Змеи нападают только в том случае, когда защищаются, – рассказывает председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. – Лучше к ним не приближаться и не делать резких движений.

Если змея все-таки укусила вас или вашего питомца, врачи рекомендуют меньше двигаться и как можно скорее вызвать скорую или спасателей.

– Яд гадюки разрушает красные кровяные тельца, место укуса начинает болеть и отекать, при движении яд распространяется по всему организму, – поясняет фельдшер Елена Леденева. – Если есть возможность – примите антигистаминный, противоаллергенный препарат и срочно покажитесь врачу.

Гадюки занесены в Красную книгу региона. Просто уничтожать их нельзя, – рассказали в Министерстве экологии Московской области. – Это грозит крупным штрафом: гражданам – до трех тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тыс., юридическим лицам – от 150 до 200 тыс. Если змеи беспокоят вас – обратитесь в администрацию муниципалитета, они отвечают за безопасность жителей и организовывают отлов диких животных и пресмыкающихся.