Вьетнам рассматривает ОЭЗ «Дубна» как будущего партнера

Во Вьетнаме существуют различные госпрограммы по развитию высоких технологий. Но сегодня для того, чтобы продвигать инновационную продукцию на собственный и зарубежные рынки, необходима активная поддержка научных и деловых кругов. Поэтому, в том числе, Вьетнам является государством-членом Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, давно сотрудничает с этим международным научным центром. А теперь у страны появилась заинтересованность и в партнерских связях с ОЭЗ «Дубна» и ее резидентами.

- Вьетнам не так давно начал вкладывать инвестиции в подмосковный регион, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. – С участием вьетнамского капитала реализуются проекты, связанные с производством товаров легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции, с молочным животноводством. Мы заинтересованы в развитии совместных проектов на территории Подмосковья и будем рады, если активное развитие получат и партнерские взаимоотношения в сфере высоких технологий.

Делегация во главе с заместителем министра науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Чан Ван Тунгом и президентом Института атомной энергии (ВИНАТОМ) Чан Ти Тханем впервые таким расширенным составом побывала в особой экономической зоне «Дубна». 16 представителей министерства, института, администрации и научных учреждений провинции Донгнай, фармацевтической компании Bach Khang (г. Ханой) сопровождал начальник научно-экспериментального отдела Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Сергей Куликов.

Перед тем, как познакомить гостей с инфраструктурой и предприятиями резидентов, в Конгресс-центре ОЭЗ состоялась презентация территории и особых условий для компаний, реализующих здесь свои проекты. Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков сделал акцент на преференциях для инвесторов и их активную поддержку региональной властью. Например, для перспективных проектов правительством Московской области выделяются различные субсидии и гранты, оказывается помощь по ускорению прохождения различных разрешительных документов.

После презентации делегации из Вьетнама показали инфраструктурные объекты на обеих площадках ОЭЗ, строящиеся и действующие предприятия резидентов, на которых уже выпускается инновационная продукция. На заводе «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» гостям продемонстрировали процесс выпуска одноразовых медицинских шприцев, в том числе, трехкомпонентных собственной разработки. Резидент уже инвестировал в реализацию проекта около 2 млрд рублей.