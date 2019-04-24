Весь мир — театр…

В преддверии этого события Муниципальная библиотека Левобережья пригласила в свои стены, в читальный зал дубненский Театр-лабораторию «Квадрат», под руководством Ю. В. Кукарниковой. Читателям и зрителям представилась возможность посмотреть спектакль «Мы играем Хармса». Если кто-то из жителей Левобережья затрудняется доехать до помещения самого первого репертуарного театра в городе, лауреата премии «Наше Подмосковье», то театр сам приезжает к ним. Как это случилось вечером 19 апреля. Первая часть «Библиосумерек-2019» началась для гостей и работников библиотеки Левобережья чуть раньше запланированной по всей стране акции. Прикоснуться к волшебству театра и познакомиться с дубненскими талантливыми актёрами, как любителями, так и профессионалами, не терпелось многим. Необходимый минимум реквизита, декораций был установлен, «театр уж полон, ложи блещут», артисты ждут своего выхода.

Спектакль в духе театра-абсурда, импровизации, литературного «хулиганства» познакомил зрителей с биографией и творчеством Даниила Ивановича Хармса. Артисты переживали «поместятся ли все на сцене», как публика, привыкшая к классике, воспримет смелый эксперимент поэта 1920-1930-х годов и театра XXI века. Публика проявила живейший интерес, в отдельных моментах кое-кто даже был вовлечён в действие.

Зрители прониклись духом поэзии обэриута Хармса, а чувство юмора помогло её восприятию. Автору инсценировки Дмитрию Скворцову, режиссёру Юлиане Кукарниковой и актёрам удалось соблюсти чувство меры и вкуса, такта. Даже комичный Пушкин никого не шокировал. Идея донести до читателя и зрителя правду жизни и чувств актуальна и сейчас. Не все мысли и слова Даниила Хармса стоит понимать буквально. Автор играет с читателем и учит смотреть на мир и человека не с точки забронзовевших идеалов, а живого искреннего чувства. Юмор помог превратить поэзию в игру. Без чувства юмора поэт не смог бы справиться с собственным тщеславием, с драмами собственной судьбы.

Спектакль получился многослойным. Он раскрыл Даниила Хармса как поэта, философа, чудака, литературного «хулигана», юмориста и проникновенного лирика, мечтателя с трагической судьбой. Постановка рассказала и о самом театре, секретах закулисья, собственном прочтении Хармса каждым из артистов. В постановке нашлось место разным темам: теме маленького человека, теме детской наивности, теме отношений мужчины и женщины, теме искренности и правды жизни, теме творчества, экспериментаторства.

Жанр спектакля, настроение актёров и зрителей менялись от сатиры и смеха до проникновенной лирики и сочувствия. Признания поэта в любви к жене, его дневниковые записи, трагическая судьба, сроднившаяся с судьбой страны, пережившей сталинские репрессии, с судьбой блокадного Ленинграда открыли слушателям нового Хармса. У многих слушателей они вызвали слёзы на глазах.

Поэзия Хармса жива и сейчас, его философские, творческие искания актуальны и в XXI веке. Она помогает за внешней суетой, привычками, навешанными ярлыками разглядеть в людях и в жизни нечто гораздо более важное: искреннюю, смелую душу и устремлённость к мечте.

Аплодисменты благодарной публики звучали громко и продолжительно. Не сразу было понятно, где закончился спектакль и началась снова реальная жизнь. Настолько удалось погрузить зрителей в атмосферу поэзии, юмора, творчества, поиска и эксперимента. Время пролетело незаметно. Мы попрощались, но ненадолго.

Надеемся продолжить сотрудничество и с театром «Квадрат». Впереди ещё столько интересных идей и встреч.