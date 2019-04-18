Вечер Геннадия Григорьева

Наиболее известными авторами таких песен (их еще называют «бардовскими») являются Булат Окуджава, Юрий Визбор, Сергей Никитин и многие другие. Но есть еще авторы, живущие в городах, поселках, у которых нет возможности показать свои произведения широкому кругу зрителей. Они обычно выступают перед своими земляками, в своем городе или его окрестностях.

Творческий вечер с таким автором под названием «Да здравствует город, весна и любовь!» состоялся 11 апреля в муниципальной библиотеке Левобережья. На протяжении всей этой встречи звучали песни и стихи Геннадия Григорьева – хорошо известного в нашем городе поэта-песенника – автора музыки и слов, прекрасного аккомпаниатора-баяниста. Родился он в Тверской области. Закончив курсы сельских баянистов, работал в колхозных клубах. С 1968 года живет в Дубне. Несколько лет был баянистом в русском народном хоре ДК «Октябрь». Организовал группу «Ностальгия», с которой выступал на тридцати площадках Московской и Тверской областей. В 2004 году у Геннадия Григорьева вышел первый сборник из восемнадцати песен. Второй, под названием «Какая песня без баяна» включил в себя уже 70 музыкальных произведений. Его презентация успешно прошла в актовом зале Администрации Дубны.

Все его песни написаны в лучших традициях 60-70-х годов прошлого века, то есть отличаются содержательными текстами и мелодичной музыкой. О чём пишет автор? О многом… Душевные, лирические песни перекликаются с патриотическими и гражданскими. В его песнях есть открытость, идет рассказ о пережитом, личном. Чувствуется смысл, душа автора.

Программа творческого вечера была интересной, разнообразной и увлекательной. Сменяя друг друга, на импровизированную сцену выходили исполнители песен Геннадия Григорьева - Наталья Тарасова, Ирина Маркова, Галина Аксенова, Наталья Букварева, Артем Куфтин. Они пели песни на стихи самого композитора, а также поэтов Дубны, Москвы, Конаково, Кимр. Все вокальные произведения, прозвучавшие в этот вечер, отличались выразительностью, яркой мелодикой, гармоничным слиянием поэзии и музыки. Казалось, будто бы все они были обращены к каждому из сидящих в зале – так просто и задушевно говорилось в них о самых сокровенных чувствах и переживаниях. Даже сами названия песен будто бы говорили сами за себя «Подмосковная», «Малая Родина», «Любовь ушла», «Россия».

Но не только песни звучали в этот вечер. Было много стихов, написанных Геннадием Григорьевым в разное время. Их читали ведущая вечера Ольга Аникина, Галина Аксенова, Ирина Маркова. Все поэтические произведения, также, как и песни, пронизаны искренней и глубокой любовью к родному Подмосковью, к нашему прекрасному городу, людям, живущим на нашей земле. Слушая их, еще раз убеждаешься в том, что автор искренне влюблён в русскую песню, что он является истинным продолжателям русских народных песенных традиций. На творческом вечере в библиотеке Геннадий Григорьев выступил не только в качестве автора песен, но и в качестве аккомпаниатора. А ведь далеко не секрет, что часто успех солиста напрямую зависти от аккомпаниатора, от его умения и таланта. И таким умением, без сомнения, владеет Геннадий Григорьев, который является постоянным участником многих музыкальных вечеров, проходящих в читальном зале библиотеки.

Состоявшийся творческий вечер еще раз доказал: чтобы написать хорошую песню, совсем не обязательно быть профессионалом в музыке и поэзии, быть профессиональным исполнителем. Песне нужно просто отдать частичку своей души. Правда, такой души, которая, в свою очередь, также должна быть гармоничной, доброй и светлой.