В лидерах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

есмотря на то, что учащиеся лицея №6 ежегодно показывают высокие результаты на олимпиадах регионального уровня, в десятку и даже в пятерку лидеров удалось попасть впервые. Небывалый прорыв заметен даже по сравнению с прошлым годом: в 2018 году на счету лицея была 1 победа и 14 призовых мест, а в 2019 – 4 победы и 29 призовых мест!

Среди победителей – учащиеся одиннадцатых классов Григор Адамян (физика) и Александра Суркова (русский язык), а также девятиклассники Тимофей Белицкий (информатика) и Карина Гриднева (обществознание). Более того, Григор Адамян также стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике.

Из школ-лидеров регионального этапа – Физтех-лицей им. П.Л.Капицы и физико-математический лицей №5 (г.Долгопрудный), лицей научно-инженерного профиля (г.Королев) и областная гимназия им. Е.М.Примакова.

Дубненский лицей №6 постоянно регулярно занимает высокие позиции и в ТОП-100 школ Подмосковья. Параметры этого рейтинга охватывают огромный спектр образовательных результатов — от ЕГЭ и ОГЭ до спортивных показателей и конкурсов профессионального мастерства WorldSkills. Одним из определяющих факторов для оценки образовательных учреждений являются и успехи учеников на олимпиадах по различным предметам на региональном, всероссийском и международном уровнях. А это означает, что небывалый успех учащихся лицея значительно повысит показатели образовательного учреждения.

От всей души поздравляем весь педагогический коллектив и учащихся лицея №6 с замечательными результатами!

На фото, предоставленных студией "Лицей №6", Медиацентр "Атом" – победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Эксперт отдела взаимодействия со СМИ

общественными организациями Евгения Штайн