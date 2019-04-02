В Дубне росгвардейцы вернули мужчине похищенный велосипед

Вечером в дежурную часть Дубненского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что с лестничной площадки многоквартирного дома пропал велосипед.

В ходе обследования соседней дворовой территории экипаж группы задержания обнаружил мужчину на двухколесном транспорте, по приметам схожего с пропавшим.

35-летний ранее не судимый житель Тверской области передан полиции. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Главное управление Росгвардии по Московской области еще раз напоминает гражданам о необходимости сохранности своего имущества и рекомендует использовать надежные противоугонные средства.