В Дубне отремонтируют тоннель, плотину и завершат работы по мосту через Волгу

Представители администрации Дубны и депутаты городского Совета 29 марта встретились с журналистами местных СМИ на большом брифинге. Ничего сверхординарного в таких встречах нет. Это обычное рабочее мероприятие, в ходе которого журналисты задают представителям муниципальной власти вопросы, полученные редакциями от жителей Дубны. По причине накопившегося значительного числа вопросов после последнего подобного общения трёх ветвей власти, брифинг назвали «большим». Всем, кто живёт в Дубне, кто не равнодушен к тому, что происходит (или не происходит) в городе интересно узнать всё это из первых уст.

Глава города М.Н. Данилов и начальник управления градостроительной деятельности М.Н. Виноградов предоставляют всем такую возможность в нашем видео.