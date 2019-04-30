Уважаемые дубненцы! Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Великой Победы - священным праздником, вошедшим в историю нашего народа как символ несокрушимой стойкости, несгибаемого мужества и неразрывной связи поколений.

День Победы - это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Мы скорбно склоняем головы перед светлой памятью воинов, павших на полях сражений. С чувством глубокой благодарности преклоняемся перед подвигом сыновей и дочерей нашей Родины, преградивших путь фашизму, отстоявших свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной войне в истории человечества. Мы безмерно благодарны труженикам тыла, отдававшим свои силы для Победы, и всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы. Их подвиг вечен и их слава на все времена!

Здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения!

