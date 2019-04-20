Турнир тяжелоатлетов в Дубне

Цветков Александр Николаевич родился в Тверской области в городе воинской славы Ржеве в 1957 году. Начал занятия штангой под руководством тренера-общественника В.С Зыкова. В Дубну приехал по приглашению Заслуженного тренера России по тяжёлой атлетике Ю.В. Маслобоева. Под руководством этого выдающегося спортсмена и тренера добился высоких результатов, что подтверждено званием - Мастер спорта СССР международного класса.

Александр Николаевич чемпион и рекордсмен Советского Союза, шестикратный чемпион РСФСР, победитель многих международных турниров. Работая инструктором-методистом в СМУ-5, параллельно руководил созданной им секцией тяжёлой атлетики на базе школы №8. Позже тренировки стали проходить в спортивном зале СМУ на Балдина-2.

За команду в тот период выступали и взрослые, и дети. Среди воспитанников был и будущий мастер спорта по пауэрлифтингу (основная версия) победитель множества зарубежных соревнований по этому виду спорта Василий Цветков. В постсоветские времена Александру Николаевичу удалось сохранить спортивный коллектив, правда, тренировки пришлось перенести на целых 10 лет в небольшое помещение цокольного этажа одного из магазинов на Большой Волге. Среди воспитанников Александра Цветкова было много тех спортсменов, которые стали призёрами и победителями соревнований самых разных уровней, как в нашей стране, так и за её пределами. В торжественные моменты награждения победителей в самых разных уголках мира можно было услышать: Россия, Дубна!

Александр Николаевич хорошо помнит, как отмечали 50-летний юбилей Победы на первом, его усилиями организованном турнире тяжелоатлетов в Дубне. После вынужденного перерыва в лихие 90-е, этот спортивный праздник вновь собирает мастеров и любителей тяжёлой атлетики из многих городов страны под крышей клуба «100 пудофф». Сегодня клуб - это не уголок школьного спортзала и не закуток полуподвального помещения в магазине. Это 500 квадратных метров в одном из новых зданий на ул. Вокзальной, где на современных тренажёрах и снарядах, под руководством опытных тренеров проводят своё свободное время и взрослые, и дети, и юноши, и девушки - будущие призёры и победители российских и мировых первенств, чемпионатов и турниров. Это те спортсмены, в торжественные моменты награждения которых на флагштоках будут подниматься флаги России и Дубны. Наследники тех, кто 74 года назад одержали величайшую в истории человечества Победу.

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