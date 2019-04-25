«ТЕНЗОР» – для космодрома Плесецк

Это самый северный и один из крупнейших космодромов мира, расположенный в Архангельской области. Он обеспечивает ряд российских и международных космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов.

Десятки километров ограждения АО «ТЕНЗОР» установлены практически на всех периметрах взлетных площадок стартовых комплексов с пусковыми установками ракет-носителей «Союз-2», «Ангара» и т.п.

Системами газового пожаротушения оснащены многие объекты масштабного научно-технического комплекса, состоящего из объектов космической инфраструктуры.

– На днях мы осуществили очередную поставку на космодром Плесецк модулей газового пожаротушения с комплектом монтажных частей. Оборудование изготовлено с опережением графика – на 30 дней раньше обозначенного государственным контрактом срока. Благодаря слаженной работе производственных служб и опытному управлению проектом специалистов коммерческой службы нашего предприятия удается существенно сокращать сроки поставок. Это положительным образом сказывается на хороших многолетних отношениях с заказчиком и военными проектировщиками, которые используют наши изделия при проектировании на особо важных объектах Российской Федерации, – рассказал заместитель коммерческого директора АО «ТЕНЗОР» Дмитрий Золин.

До конца 2019 года приборный завод планирует осуществить поставку еще на несколько объектов космодрома Плесецк. Оборудование АО «ТЕНЗОР» отличается высоким качеством и зарекомендовало себя только с лучшей стороны, что, несомненно, учитывается при выборе поставщика для стратегических государственных объектов.

Справочно

АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году, а через пять лет на новой промплощадке начался выпуск продукции. С 2017 года «ТЕНЗОР» – резидент Особой экономической зоны «Дубна».

Располагает необходимой конструкторской и производственной базой, коллективом высококвалифицированных специалистов. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.