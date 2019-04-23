Танцевальный "ВЕСЕННИЙ РЕНЕССАНС-2019" в Дубне!

27 апреля 2019г. в зале администрации Дубны (Балдина-2) впервые в Дубне состоятся соревнования по танцевальному спорту на Кубок Главы городского округа Дубна среди начинающих танцоров "ВЕСЕННИЙ РЕНЕССАНС-2019".
Организаторы соревнования - молодёжный центр "ИНИЦИАТИВА" и танцевально-спортивный клуб "РЕНЕССАНС" при поддержке Управления по физической культуре и спорту.
Спортивные танцы в Дубне - популярный вид спорта и искусства, который привлекает и детей, и взрослых. За последнее время в клуб "РЕНЕССАНС" пришло много талантливых юных танцоров, и этот турнир поможет им повысить исполнительское мастерство, выявить лучшие танцевально-спортивные пары, а также способствовать популяризации спортивных танцев в Дубне. В турнире также примут участие начинающие танцоры из Москвы, Кимр, Запрудни и Конаково.
Танцевально-спортивный клуб "РЕНЕССАНС" под руководством Виктора Емельяненко работает в Дубне с 1988 года (ранее он назывался "ДУБНА"). За годы плодотворной работы научились правильно и красиво танцевать около трех тысяч воспитанников клуба! Самые целеустремлённые танцоры становились и становятся финалистами и призёрами российских и международных соревнований, чемпионатов и первенств Москвы и России по танцевальному спорту. Также ТСК "РЕНЕССАНС" организовывал крупные международные турниры: "РИТМЫ ДУБНЫ", "КУБОК РЕНЕССАНСА", Чемпионат России среди студентов по танцевальному спорту в Москве, танцевальные проекты "ЗВЁЗДЫ В НОЧИ" и "ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ" в Дубне.
Спортивный танец - это уникальный синтез спорта и искусства, возможность достижения спортивных вершин, гармоничное развитие личности, воспитание дисциплины и навыков культурного общения.
Программа мероприятия включает в себя соревнования в двух отделениях.
1 отделение: начало – в 12.00, регистрация участников – в 11.00.
2 отделение: начало – в 14.30, регистрация участников – в 13.30.
КУБКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ( 1 отделение ):
1. Кубок Медленного вальса, солисты Н4:
2. Кубок Самбы, солисты Н4
3. Кубок Ча-Ча-Ча, солисты Н4:
4. Кубок Джайва, солисты Н4:
5. Кубок Медленного вальса, пары Н4:
6. Кубок Самбы, пары Н4:
7. Кубок Ча-Ча-Ча, пары Н4
8. Кубок Джайва, пары Н4
9. Кубок "Джентльменов", мальчики Н4:
10. Кубок "Леди", девочки Н4:
11. Кубок Медленного вальса, солисты Н5+Н6:
12. Кубок Венского вальса, солисты Н5+Н6:
13. Кубок Квикстепа, солисты Н5+Н6:
14. Кубок Самбы, солисты Н5+Н6:
15. Кубок Ча-ча-ча, солисты Н5+Н6
16. Кубок Джайва, солисты Н5+Н6:
17. Юниоры, европейская программа, пары:
18. Юниоры, латиноамериканская программа, пары:
КУБКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ( 2 отделение ):
1. Кубок Медленного вальса, солисты Н3, 2012г.р. и моложе:
2. Кубок Медленного вальса, солисты Н3, 2011г.р. и старше:
3. Кубок Ча-ча-ча, солисты Н3, 2012г.р. и моложе:
4. Кубок Ча-ча-ча, солисты Н3, 2011г.р. и старше:
5. Кубок Польки, солисты Н3, 2012г.р. и моложе:
6. Кубок Польки, солисты Н3, 2011г.р. и старше:
7. Кубок Медленного вальса, пары Н3, 2012г.р. и моложе:
8. Кубок Медленного вальса, пары Н3, 2011г.р. и старше:
9. Кубок Ча-ча-ча, пары Н3, 2012г.р. и моложе:
10. Кубок Ча-ча-ча, пары Н3, 2011г.р. и старше:
11. Кубок Польки, пары Н3, 2012г.р. и моложе
12. Кубок Польки, пары Н3, 2011г.р. и старше:
13. Кубок "Джентльменов", мальчики Н3:
14. Кубок "Леди", девочки Н3:
15. Юниоры, двоеборье, пары:
Молодёжный центр "ИНИЦИАТИВА", танцевально-спортивный клуб "РЕНЕССАНС" приглашают всех прикоснуться к прекрасному виду спорта и искусства - СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ!
ДО ВСТРЕЧИ НА ТУРНИРЕ!!!
Вход свободный!