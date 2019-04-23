Танцевальный "ВЕСЕННИЙ РЕНЕССАНС-2019" в Дубне!

Организаторы соревнования - молодёжный центр "ИНИЦИАТИВА" и танцевально-спортивный клуб "РЕНЕССАНС" при поддержке Управления по физической культуре и спорту.

Спортивные танцы в Дубне - популярный вид спорта и искусства, который привлекает и детей, и взрослых. За последнее время в клуб "РЕНЕССАНС" пришло много талантливых юных танцоров, и этот турнир поможет им повысить исполнительское мастерство, выявить лучшие танцевально-спортивные пары, а также способствовать популяризации спортивных танцев в Дубне. В турнире также примут участие начинающие танцоры из Москвы, Кимр, Запрудни и Конаково.

Танцевально-спортивный клуб "РЕНЕССАНС" под руководством Виктора Емельяненко работает в Дубне с 1988 года (ранее он назывался "ДУБНА"). За годы плодотворной работы научились правильно и красиво танцевать около трех тысяч воспитанников клуба! Самые целеустремлённые танцоры становились и становятся финалистами и призёрами российских и международных соревнований, чемпионатов и первенств Москвы и России по танцевальному спорту. Также ТСК "РЕНЕССАНС" организовывал крупные международные турниры: "РИТМЫ ДУБНЫ", "КУБОК РЕНЕССАНСА", Чемпионат России среди студентов по танцевальному спорту в Москве, танцевальные проекты "ЗВЁЗДЫ В НОЧИ" и "ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ" в Дубне.

Спортивный танец - это уникальный синтез спорта и искусства, возможность достижения спортивных вершин, гармоничное развитие личности, воспитание дисциплины и навыков культурного общения.

Программа мероприятия включает в себя соревнования в двух отделениях.

1 отделение: начало – в 12.00, регистрация участников – в 11.00.

2 отделение: начало – в 14.30, регистрация участников – в 13.30.

КУБКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ( 1 отделение ):

1. Кубок Медленного вальса, солисты Н4:

2. Кубок Самбы, солисты Н4

3. Кубок Ча-Ча-Ча, солисты Н4:

4. Кубок Джайва, солисты Н4:

5. Кубок Медленного вальса, пары Н4:

6. Кубок Самбы, пары Н4:

7. Кубок Ча-Ча-Ча, пары Н4

8. Кубок Джайва, пары Н4

9. Кубок "Джентльменов", мальчики Н4:

10. Кубок "Леди", девочки Н4:

11. Кубок Медленного вальса, солисты Н5+Н6:

12. Кубок Венского вальса, солисты Н5+Н6:

13. Кубок Квикстепа, солисты Н5+Н6:

14. Кубок Самбы, солисты Н5+Н6:

15. Кубок Ча-ча-ча, солисты Н5+Н6

16. Кубок Джайва, солисты Н5+Н6:

17. Юниоры, европейская программа, пары:

18. Юниоры, латиноамериканская программа, пары:

КУБКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ( 2 отделение ):

1. Кубок Медленного вальса, солисты Н3, 2012г.р. и моложе:

2. Кубок Медленного вальса, солисты Н3, 2011г.р. и старше:

3. Кубок Ча-ча-ча, солисты Н3, 2012г.р. и моложе:

4. Кубок Ча-ча-ча, солисты Н3, 2011г.р. и старше:

5. Кубок Польки, солисты Н3, 2012г.р. и моложе:

6. Кубок Польки, солисты Н3, 2011г.р. и старше:

7. Кубок Медленного вальса, пары Н3, 2012г.р. и моложе:

8. Кубок Медленного вальса, пары Н3, 2011г.р. и старше:

9. Кубок Ча-ча-ча, пары Н3, 2012г.р. и моложе:

10. Кубок Ча-ча-ча, пары Н3, 2011г.р. и старше:

11. Кубок Польки, пары Н3, 2012г.р. и моложе

12. Кубок Польки, пары Н3, 2011г.р. и старше:

13. Кубок "Джентльменов", мальчики Н3:

14. Кубок "Леди", девочки Н3:

15. Юниоры, двоеборье, пары:

Молодёжный центр "ИНИЦИАТИВА", танцевально-спортивный клуб "РЕНЕССАНС" приглашают всех прикоснуться к прекрасному виду спорта и искусства - СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ!

ДО ВСТРЕЧИ НА ТУРНИРЕ!!!

Вход свободный!