Сводка ДТП с 8 по 14 апреля 2019 года

Социум     63     пн, 15.04.2019 - 11:15

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий.

11 апреля в 17 часов 15 минут водитель, управляя скутером Gust zw50Qt-3 двигался по улице Понтекорво в районе дома 10 в сторону улицы Боголюбова совершил опрокидывание  при нажатии на тормоз переднего колеса. В результате ДТП водитель скутера был доставлен в Дмитровскую городскую больницу с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ.

Выявлено нарушений ПДД  - 191, из них:

  • Водителей допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0
  • Водителей допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 6
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе –  5
  • Нарушение ПДД пешеходами –  18
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД