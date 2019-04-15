Сводка ДТП с 8 по 14 апреля 2019 года

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий.
11 апреля в 17 часов 15 минут водитель, управляя скутером Gust zw50Qt-3 двигался по улице Понтекорво в районе дома 10 в сторону улицы Боголюбова совершил опрокидывание при нажатии на тормоз переднего колеса. В результате ДТП водитель скутера был доставлен в Дмитровскую городскую больницу с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ.
Выявлено нарушений ПДД - 191, из них:
- Водителей допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0
- Водителей допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 6
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 5
- Нарушение ПДД пешеходами – 18
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1