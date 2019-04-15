Сводка ДТП с 8 по 14 апреля 2019 года

11 апреля в 17 часов 15 минут водитель, управляя скутером Gust zw50Qt-3 двигался по улице Понтекорво в районе дома 10 в сторону улицы Боголюбова совершил опрокидывание при нажатии на тормоз переднего колеса. В результате ДТП водитель скутера был доставлен в Дмитровскую городскую больницу с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ.

Выявлено нарушений ПДД - 191, из них: