Сводка ДТП с 15 по 21 апреля 2019 года

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий.
Выявлено нарушений ПДД - 263, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 13
- Водителей, допустивших нарушения правил перевозки детей без удерживающего устройства – 7
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 9
- Нарушение ПДД пешеходами – 14
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 2
Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и как следствие становятся участниками и виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди.
Эта минутная слабость, может стоить кому-то жизни!