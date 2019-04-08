Сводка ДТП с 1 по 7 апреля 2019 года

Социум     60     пн, 08.04.2019 - 12:21

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 9 дорожно транспортных происшествий.

Выявлено  нарушений ПДД  - 186, из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0
  • Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 6
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе –  4
  • Нарушение ПДД пешеходами –  14
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
 
Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и как следствие становятся участниками и виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди. Эта минутная слабость, может стоить кому-то жизни!
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД