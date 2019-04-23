Сразу два проекта резидентов ОЭЗ «Дубна» победили в областном конкурсе

Бизнес     21     вт, 23.04.2019 - 09:14

В Московском областном конкурсе «На лучший проект среди специалистов в области управления» победу одержали разработки сразу двух резидентов ОЭЗ «Дубна» - в номинациях «Коммерческий проект» и «Здравоохранение».

В региональном конкурсе «На лучший проект среди специалистов в области управления» принимали участие выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров Подмосковья, в том числе, сотрудники Группы компаний «Нордавинд», в которую входят две компании-резидента особой экономической зоны «Дубна» - «Нордавинд-Дубна» и «Межотраслевое Бюро Автоматизации».  И сразу два инновационных проекта были отмечены, как лучшие в своих номинациях.

В номинации «Здравоохранение» победителем конкурса был признан проект «Доработка самого бюджетного и доступного в мире кардиокомплекса ECG Dongle (кардиофлешки) для контроля текущего состояния сердца в домашних условиях и сервиса «КардиоОблако» для прогнозирования изменения состояния здоровья с использованием технологии больших данных».

ECG Dongle – это кардиокомплекс, состоящий из кардиофлешки, мобильного приложения и облачного сервиса «КардиоОблако». Он позволяет проводить самостоятельный мониторинг состояния сердечной деятельности. За несколько минут кардиофлешка снимет полноценную шестиканальную электрокардиограмму, покажет частоту пульса и уровень стресса. Для обработки полученных данных предусмотрена функция бесплатного автоматического анализа и возможность отправить результаты квалифицированному кардиологу для расшифровки.

- Высокая точность получаемых данных, миниатюрность, простота в эксплуатации и беспрецедентно низкая цена сделали приборы ECG Dongle уникальными и востребованными не только на российском рынке, но и среди зарубежных пользователей и врачей, говорит генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская. - Сегодня продукт компании экспортируется более чем в 100 стран мира. Проект постоянно развивается – наши специалисты работают над тем, чтобы сделать мониторинг здоровья сердечно-сосудистой системы максимально простым, удобным и доступным для большого количества людей.

Среди коммерческих проектов лидером стала разработка «Prover-технология подтверждения достоверности видеоконтента». Проект Prover компании «Межотраслевое Бюро Автоматизации» представляет собой онлайн-сервис для подтверждения подлинности видеоматериалов. Данная технология предназначена для решения любых задач, в которых требуется беспристрастное и надежное видео доказательство происходившего события. Это касается, например, таких сфер деятельности, как медицина, страхование, журналистика, кредитование, юриспруденция. Приложение Prover не только подтверждает подлинность съемки, но и позволяет определить, в какое время она производилась, а все отметки о времени сохраняются в блокчейне и могут быть проверены. Сервис построен на базе блокчейна NEM. Разработчики уверены, что востребованность видеоматериалов как базы при принятии важных решений впоследствии будет только возрастать.

ОЭЗ ТВТ Дубна
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Светлана Жукова, менеджер отдела маркетинга и PR ОЭЗ ТВТ "Дубна"