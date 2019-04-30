Специальной премии «Платиновая унция» удостоена компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»

Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» уже девятнадцатый по счету. За это время он приобрел статус главного события отрасли. В этот раз в состав жюри конкурса входили представители научного сообщества и государственной власти, руководители фармацевтических компаний, маркетологи, а также редакторы медицинских и фармацевтических изданий. Контроль за соответствием процедуры голосования уже традиционно осуществляла одна из крупнейших в мире международных аудиторских компаний Ernst & Young.

Конкурс проводился в семь этапов. В течение нескольких месяцев эксперты оценивали и выбирали самые яркие проекты и достижения фармацевтических компаний, производителей медицинских изделий, дистрибьюторов, аптек и других компаний, которые работают на фармацевтическом рынке. Итоги девятнадцатого сезона «Платиновой унции» были подведены на церемонии награждения победителей, которая собрала более 300 участников.

В ходе церемонии было вручено 17 наград, включая специальные номинации. Специальной премией «За новый уровень социальной ответственности бизнеса», а также дипломом благотворительного фонда «Подсолнух» была награждена компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» – современный российский промышленный комплекс для производства жизненно важных медицинских изделий первой необходимости, созданный в рамках программы импортозамещения. В настоящее время в ОЭЗ «Дубна» введена в строй первая очередь – производство стерильных медицинских шприцев однократного применения.