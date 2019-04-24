Спасибо Интернету-2019

Конкурс проводится по следующим номинациям:

портал gosuslugi.ru: мой опыт;

мои интернет-достижения;

интернет-предприниматель, интернет-работодатель;

моя общественная интернет-инициатива.

Конкурс пройдет в три этапа:

1 этап: с 17 апреля 2019 года по 14 октября 2019 года – прием заявок и регистрация конкурсных работ;

2 этап: с 15 октября 2019 года по 31 октября 2019 года – рассмотрение конкурсных работ Конкурсной комиссией и подведение итогов;

3 этап: в ноябре 2019 года – торжественное объявление Конкурсной комиссией итогов Конкурса и награждение победителей. Даты будут объявлены на странице Конкурса дополнительно.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs , приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и фотографии для публикации (одну портретную и одну – по желанию автора, иллюстрирующую конкурсный материал). По правилам Конкурса, от одного гражданина принимается только одна работа только в одну номинацию.

Определение победителей будет произведено Конкурсной комиссией по каждой номинации. Торжественное объявление победителей и их награждение состоится в ноябре 2019 года в Москве, на RIW 2019.

На сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs можно ознакомиться с Положением о проведении Конкурса.

Дополнительно информируем, что в 2018 году в конкурсе приняли участие 74 региона. Самым активным регионом уже в третий раз была признана Республика Татарстан. По итогам Конкурса Московская область вошла в тройку наиболее активных регионов.

Приглашаем всех пенсионеров, владеющих компьютерной грамотностью, принять участие в Конкурсе. Желающим принять участие в Конкурсе можно обращаться в ГБУСОМО «ЦСО «Родник» по тел. +7 496 217-09-81.