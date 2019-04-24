Спасибо Интернету-2019

Социум     20     ср, 24.04.2019 - 10:55

В период с 17 апреля по 14 октября 2019 года Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» проводит V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
  • портал gosuslugi.ru: мой опыт;
  • мои интернет-достижения;
  • интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
  • моя общественная интернет-инициатива.
 
 
Конкурс пройдет в три этапа:
  • 1 этап: с 17 апреля 2019 года по 14 октября 2019 года – прием заявок и регистрация конкурсных работ;
  • 2 этап: с 15 октября 2019 года по 31 октября 2019 года – рассмотрение конкурсных работ Конкурсной комиссией и подведение итогов;
  • 3 этап: в ноябре 2019 года – торжественное объявление Конкурсной комиссией итогов Конкурса и награждение победителей. Даты будут объявлены на странице Конкурса дополнительно.
 
 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и фотографии для публикации (одну портретную и одну – по желанию автора, иллюстрирующую конкурсный материал). По правилам Конкурса, от одного гражданина принимается только одна работа только в одну номинацию.
 
Определение победителей будет произведено Конкурсной комиссией по каждой номинации. Торжественное объявление победителей  и их награждение состоится в ноябре 2019 года в Москве, на RIW 2019.
 
На сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs можно ознакомиться с Положением о проведении Конкурса.
 
Дополнительно информируем, что в 2018 году в конкурсе приняли участие 74 региона. Самым активным регионом уже в третий раз была признана Республика Татарстан. По итогам Конкурса Московская область вошла в тройку наиболее активных регионов.
 
Приглашаем всех пенсионеров, владеющих компьютерной грамотностью, принять участие в Конкурсе. Желающим принять участие в Конкурсе можно  обращаться в ГБУСОМО «ЦСО «Родник» по тел. +7 496 217-09-81.
Соцзащита
6 088
Галина Захарова, Заведующий отделом обеспечения социальных гарантий