Сколько торговых и досуговых центров нужно Дубне

Живём в одном городе, а спроси сколько торговых, развлекательных центров должно у нас быть и получишь разные ответы. Было время, когда в институтской и левобережной частях Дубны магазинов было побольше и назвать их маленькими язык не повернётся. И в той, и в другой частях города работали дома культуры, кафе, рестораны, а на левом берегу был даже кинотеатр.

А вот на Большой Волге из торговых точек было несколько небольших магазинчиков, буфет на вокзале и клуб ВРГС «Маяк». «Маяк» и сегодня есть в этом же районе, но в другом месте. И вид у него далёк от невзрачного здания строителей канала 30-годов прошлого столетия. Сегодня это современный торговый комплекс, где можно купить, практически, всё. Есть возможность посмотреть новинки кинопроката, посетить ресторан. И это не единственная точка для любителей шопинга и досуга.

Весь проспект Боголюбова по всей своей протяжённости, по обеим своим сторонам представляет собой торговые ряды громадного базара. Нельзя сказать, что в других городских районах всё осталось по-прежнему. Некоторые объекты продолжают свою работу, другие закрылись, третьи изменили своё направление деятельности и форму собственности.

Где хорошо, а где не очень? Большая Волга – это торгово-развлекательная территория с присущим ей шумом, суетой, интенсивным движением транспорта. В других районах не так много мест, куда можно выйти отовариться или развлечься, зато тише, спокойнее и чище.

Не всем, правда, это нравится, отсюда и вопросы к городскому руководству на очередном брифинге. Но если живём в одном городе и перемещаемся из одного его конца в другой за считанные минуты, что опять не так? Лучше там, где нас нет?

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