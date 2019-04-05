С помощью Дубна-48К «взломали сервер ЦРУ»

Архивные фотоснимки и образцы продукции АО «ТЕНЗОР» стали частью новой экспозиции в муниципальном Музее археологии и краеведения г. Дубны.

Выставка «Дубна: шаг в будущее» рассказывает о создании вычислительной техники и роли подмосковного наукограда в этом процессе на примере Приборного завода «ТЕНЗОР», Центра космической связи «Дубна», Объединенного института ядерных исследований и его Лаборатории вычислительной техники и автоматизации (сейчас ЛИТ ОИЯИ).

В разделе, посвященном деятельности АО «ТЕНЗОР», обозначены основные вехи истории предприятия в датах и фотографиях.

Вниманию посетителей также предложен действующий экземпляр 8-разрядного домашнего (бытового) компьютера «Дубна-48К», 1992 года выпуска – клон английского компьютера ZX Spectrum 48. В качестве монитора, как и три десятилетия назад, используется телевизор. В комплект входят высокочастотный переходник, блок питания и джойстик.

В фондах музея есть и две другие версии «Дубна-48К». Все они выпускались на «ТЕНЗОРЕ» в начале 1990-х годов в пластиковом или металлическом корпусе, в трех цветовых решениях: желтом, сером и черном.

Интересный факт: в одном из кинофильмов о приключениях американского суперагента Джейсона Борна с помощью компьютера «Дубна-48К» был взломан центральный сервер ЦРУ и похищены секретные данные.

Выставка «Дубна: шаг в будущее» работает в Музее археологии и краеведения г. Дубны (ул. Моховая, 11) до середины мая.