Рыцарь дубненской музы непечального образа

Зал был полон. Не каждый день предоставляется возможность пообщаться вживую с членом Московской областной организации Союза писателей России, руководителем и организатором дубненского отделения Союза писателей России, дипломированным филологом, куртуазным маньеристом, «краеведом-юмористом», одним из строителей Дубны, а также выпускником Дубненской детской художественной школы и фотографом в одном лице.

С неподдельным интересом поэт открывал для себя «тридцатку» и новую публику, а публика открывала для себя поэта, рассказчика, организатора-общественника и человека Александра Воронина. Новый двухтомник прозы гостя «Я сердцем никогда не лгу» дал изначально название вечеру. Но сам автор предпочёл провести его под девизом «С юмором по жизни!». Оно не отменяет первого, а скорее его поясняет. Что даёт силы в эпоху тревог, перемен, рушащихся основ оставаться верным идеалам романтики, памяти предков, своей малой и большой Родине, русскому слову? Добрый и честный юмор, умение критично и философски взглянуть на себя и на жизнь со стороны.

Рассказывая о себе, А. Воронин представил краткий обзор своего творчество и свою личность во всей многогранности. «Салонный» поэт, в кругу своих собратьев по перу он может часами читать и обсуждать произведения на несколько страниц, но, понимая ценность и силу слова, уважая время слушателей, Александр Воронин является мастером короткого жанра и единственным в Дубне автором, подбирающим эпиграфы к своим текстам. Чтобы чётче выявилась и быстрее дошла до понимания читателя идея произведения. На столах зрители могли рассмотреть авторские записки и зарисовки в стиле лубок, составляющие хронику жизни автора и целой ушедшей эпохи. Как часто мы сожалеем потом, что не успели спросить у родственников, друзей, записать что-то важное, интересное, необычное – «остановить мгновение» рядом с дорогими людьми. «Если нет воспоминаний, значит, жизнь прошла впустую», - говорит заглавие уже стихотворного недавно вышедшего двухтомника А. Воронина. У Александра Воронина есть мемуары в виде душевных и предельно честных мемуаров «Моя Дубна», «Моя стройка», разбитых на циклы рассказов, в виде стихов, посвящённых деревенскому детству и родовому гнезду в деревне Горка, деду, отцу – фронтовику. В стихотворении, посвящённом старшей дочери, поэт называет свои воспоминания – единственным, но поистине дорогим наследством.

Отдельная тема вечера – непростая организаторская работа Александра Воронина, попытка объединить дубненских литераторов в творческое сообщество. Оценить и систематизировать пёструю литературную мозаику нашего города с высоты «птичьего полёта» можно только в виде стихотворных пародий и сравнений с поэтами Серебряного века. Их автор зачитывал, а слушатели откликались смехом и аплодисментами. На вечере присутствовали поэты Игорь Квасов, Александр Исаев, пришедшие поддержать коллегу.

Александр Воронин собирает материал по истории Дубны литературной и ведёт её фотолетопись. Он член жюри нескольких литературно-музыкальных фестивалей в Дубне и у наших ближайших соседей, победитель конкурса «Патриот-анекдот». Чтобы оживить культурную и литературную жизнь Дубны, Александр Воронин, Сергей Соколов планируют организовать новый фестиваль – «Ратминская стрелка». Поэт считает, музыкально-поэтические фестивали – хорошая возможность заявить о себе и творческая школа для начинающих, молодых литераторов и музыкантов. С интересом А. Воронин узнаёт новые имена, пишущих в Дубне людей. Творческая душа требует свободы, иногда уединения и толики личного тщеславия, но всё же объединение тружеников пера украсило бы и прославило наш город ещё больше, принесло бы пользу и читателям, и самим литераторам.

Публике очень понравился забавный, короткий рассказ А. Воронина «Огород в Мельдино», зачитанный библиотекарем Ольгой Аникиной. Добрый юмор вызвал улыбку на лицах слушателей. Стихотворение «Я подарю тебе Дубну» проникновенно прочла Наталья Букварева, наша постоянная читательница и помощница. В её образе поздравить автора с выходом новых книг пришла сама Царевна-Лягушка в прекрасном русском наряде. Воистину, прав поэт, способный увидеть царевну в каждой дубненке.

Стихотворение «Дом в деревне Горка» глубоко и надолго запал в душу чтице Алле Витальевне Коршуновой и всему залу. Кто такие куртуазные маньеристы разъяснил не только сам поэт, но и композитор-баянист Геннадий Григорьев и певица Ирина Маркова. На стихи А. Воронина написано всего две песни, но шутка в виде частушки, сочинённая друзьями порадовала и героя вечера, и многих зрителей. Аплодисменты были громкими и продолжительными.

Встреча с поэтом подошла к концу. Но публика не спешила расходиться. Из зала спрашивали, где можно приобрести книги. Одной из дубненок посчастливилось получить заветный двухтомник с автографом прямо из рук автора.

Дубненский край богат талантами: поэтическими, литературными, многогранными. А значит впереди ещё много интересных встреч в нашей библиотеке. С литературным сообществом, возглавляемым А. Ворониным, у творческих людей нашего города есть будущее. Наше сотрудничество будет продолжено на благо всех горожан, неравнодушных к красоте русского слова.