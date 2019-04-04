Просим граждан оказать содействие в предоставление записей с видеорегистраторов автотранспорта, припаркованного в данный промежуток времени у д. 45 по пр-ту Боголюбова, а также напротив магазина "Перекрёсток" в районе "Черной речки".

Если вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествии - просьба сообщать по телефонам: