Лица, причастные к совершению мошенничества 04 апреля 2019 года в период с 11:00 до 12:00 в непосредственной близости от Сбербанка по адресу: ул. Боголюбова, д. 45
Просим граждан оказать содействие в предоставление записей с видеорегистраторов автотранспорта, припаркованного в данный промежуток времени у д. 45 по пр-ту Боголюбова, а также напротив магазина "Перекрёсток" в районе "Черной речки".
Если вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествии - просьба сообщать по телефонам:
- Дежурная часть ОМВД России по г. о. Дубна - 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112);
- Уголовный розыск: 8-929-927-56-87; 8-903-280-83-60