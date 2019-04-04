Розыск

Объявления ОМВД     15     чт, 04.04.2019 - 20:51

Лица, причастные к совершению мошенничества 04 апреля 2019 года в период с 11:00 до 12:00 в непосредственной близости от Сбербанка по адресу: ул. Боголюбова, д. 45

Просим граждан оказать содействие в предоставление записей с видеорегистраторов автотранспорта, припаркованного в данный промежуток времени у д. 45 по пр-ту Боголюбова, а также напротив магазина "Перекрёсток" в районе "Черной речки".

Если вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествии - просьба сообщать по телефонам: 

  • Дежурная часть ОМВД России по г. о. Дубна - 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112); 
  • Уголовный розыск: 8-929-927-56-87; 8-903-280-83-60
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
криминал
разыскивается