Роспотребнадзор. Поверки, итоги

О качестве школьного питания, порядке обращения с жалобами, фактах с которыми сталкивается в процессе своей деятельности надзорные органы, представителям СМИ Дубны на очередном брифинге рассказал заместитель начальника Дмитровского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области И.В. Ярыгин.

По просьбе журналистов Игорь Васильевич озвучил адреса, по которым граждане могут обращаться с жалобами в Роспотребнадзор:

Телефон Горячей линии – 8 800-55-49-43 (звонок бесплатный)

Сайт – http://50.rospotrebnadzor.ru/

Территориальное управление – 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1

Адрес в Дубне - ул. Карла Маркса - 32.