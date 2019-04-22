Резидент ОЭЗ «Дубна» GETMOBIT выпустит 20 тысяч «умных» док-станций для офисных рабочих мест на сумму более 1 млрд рублей

Спустя год после премьеры док-станции GM-Box на международной выставке Mobile World Congress в Барселоне, резидент ОЭЗ «Дубна» начал продажи платформы, основанной на «умном» гаджете, и запустил собственное производство мощностью 20 тыс. устройств в год. У GETMOBIT более 25 проектов комплексного тестирования с крупнейшими российскими компаниями и государственными структурами. Объем полученных заказов составил уже более 5 тыс. устройств, а инвестиции в проект - 380 млн рублей.

Традиционное рабочее место сотрудника корпорации или государственного учреждения обычно включает сразу несколько устройств: 1 или 2 компьютера, корпоративный телефон, веб-камеру, стерео-колонки, микрофон, зарядные устройства для корпоративных и личных гаджетов. GETMOBIT объединил все инструменты в «умную» док-станцию GM-Box и сделал удобную систему управления пользовательским оборудованием и корпоративными сервисами.

Подключая к устройству монитор, клавиатуру, мышку и принтер, пользователь получает полноценное рабочее место. Все данные и приложения находятся в корпоративном «облаке». Вход возможен после проверки подлинности – аутентификации с помощью смартфона, смарт-карты, токена или код-пароля. Сотрудник получает доступ к виртуальному рабочему столу и сервисам унифицированных коммуникаций (Unified Сommunications). В том числе IP-телефонии, аудио и видеоконференциям, корпоративной адресной книге.

Решение поддерживает различные сценарии работы сотрудников – постоянные и временные, закрепленные и незакрепленные за конкретным человеком рабочие места, в пределах одного офиса или внутри корпоративной сети филиалов. Персонализация рабочего места произойдет после двухэтапной аутентификации. Сотрудник всегда на связи благодаря гибкой переадресации вызовов и интеграции мобильной и корпоративной телефонии.

Широкая линейка устройств GM-Box позволяет заказчикам конфигурировать рабочие места под «себя» - 23 варианта модификации системы с возможностью изменения дизайна под «заказ». В системе предусмотрена интеграция со смартфонами с поддержкой мобильных платформ Android и iOS.

Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности корпоративных рабочих мест заложен на уровне архитектуры GM Smart System. Платформа предлагает несколько вариантов аутентификации, управление политиками безопасности, мониторинг и анализ поведения пользователей, контроль неизменности вычислительного модуля устройства, защиту от несогласованного извлечения информации и одновременную работу в конфиденциальном и открытом контурах информационного обмена. В продуктовом портфеле GETMOBIT предусмотрена специальная версия устройства - GM-Box DUO для организаций, применяющих разделение корпоративной ИТ-инфраструктуры на два изолированных контура: открытый и закрытый.

- С помощью GM Smart System ИТ и ИБ службы компаний могут быстро развернуть рабочее место «из коробки» в контролируемом периметре, а пользователи получат «идеальное» рабочее место, ключом к которому станет смартфон, - говорит основатель и генеральный директор GETMOBIT Мария Рукавишникова. - Мы разработали собственную систему централизованного управления и мониторинга, которая упростит администрирование клиентских рабочих мест и обеспечит удаленное обновление устройств.

По оценкам GETMOBIT, основанным на цифрах Минэкономразвития России и данных аналитических компаний, в нашей стране около 11 млн рабочих мест государственного и корпоративного сегмента, которые потенциально способны и готовы трансформироваться по модели «smart». Оценка данного рынка в денежном выражении – 184 млрд руб. Компании и ведомства при использовании GM-Box смогут сэкономить до 50% денежных средств за счет замещения американского и китайского оборудования и программного обеспечения, объединения функциональности различных типов оборудования и системного управления парком технических средств.