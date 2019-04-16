Разруху пережили и изобилие переживём

Были в нашей жизни времена, когда товары народного потребления на прилавках магазинов не залеживались. Были и такие, когда на прилавках было шаром покати. Народный контроль и СЭС, в эти самые времена, перегружены работой не были. Отовариться в магазины они, конечно, заходили, но чаще всего через т.н. «задний вход». Там всё было свежее, вкусное, натуральное и в проверках не нуждалось.

Сегодня ситуация другая. От числа магазинов, великого множества товаров, рекламы и красивых упаковок у людей глаза разбегаются. В этом море изобилия люди теряются, не всегда обращают внимание на качество изделий, не могут разглядеть сроки их годности, цену, а иногда толком не могут объяснить сами себе необходимость той или иной покупки. Иногда приобретут, принесут домой, а зачем купили и сами понять не могут. Или знают, что купили, к примеру, самый вкусный некогда дубненский хлеб. Вроде бы и название в памяти осталось, и пекарня возле стадиона никуда не делась, а хлеба прежнего качества нет. Теперь вот выясняется, что и хлебозавода, по сути, нет. Зарыли в связи с многочисленными нарушениями санитарных норм. Посочувствовать нашим людям надо.

Наступили времена, когда людям приходится очень много всего самого разного помнить, контролировать и опасаться. Сегодня бабушки с дедушками сидят в «Одноклассниках», а туда без логина и пароля не войдёшь. Лукавство коммунальщиков заставляет отслеживать и тарифы, и расчёты. А сколько желающих «предсказать» судьбу, всучить дорогостоящее бесполезное лекарство, предложить «выгодный» кредит? На улицу не выйдешь и не выедешь без знания Правил дорожного движения. А немыслимое количество законов, незнание которых не освобождает от ответственности, но суть которых не помнят даже те, кто их принимал. Не мудрено, что каждый из нас не в состоянии хранить в своей памяти огромные объёмы информации и соответствующим образом на отдельные из них реагировать.

Поэтому людям надо помогать и это обязаны делать различные государственные службы в силу своей компетенции. Роспотребнадзор одна из таких служб. О работе сотрудников этого ведомства в нашем видео рассказывает заместитель начальника Дмитровского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области И.В. Ярыгин.

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