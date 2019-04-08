Проверка газового оборудования в жилых домах Дубны

Объявление о плановом техническом обслуживании ВКГО в доме 3Б на улице Энтузиастов появилось за несколько дней до начала работ. В назначенный день и указанное время в квартиру зашли молодые люди, как полагается, с бейджиками и в бахилах. Вежливо поздоровавшись и представившись, они приступили к проверке газовой плиты и подводки к ней.

Если с плитой проблем не было, то с перекрывающим газ краником они оказались довольно серьёзными. Дело в том, что при замене плиты краник и шланг к ней несколько лет назад присоединяли другие специалисты. Краник смонтировали так, что он, в случае необходимости, газ не перекрывал.

Специалисты ООО СО «Газовщик» устранили неисправность. Обслужили, быстро, вежливо, профессионально и, кстати, бесплатно. Предостерегли от покупки и установки счётчиков и газоанализаторов у, неимеющих отношения к газовой службе, аферистов.

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