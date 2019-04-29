Про имущественные налоги физических лиц

Имущественные налоги - стабильный источник формирования регионального и местных бюджетов Московской области, на их долю приходится практически пятая часть налоговых поступлений консолидированного бюджета региона.

Единый срок уплаты имущественных налогов в Российской Федерации - 1 декабря.

Если в 2018 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу, то налоговики рекомендуют заблаговременно заявить об этом в целях учета льготы до начала массовых расчетов налогов. Заявление об использовании льготы установленной формы и подтверждающие документы можно направить любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте, через МФЦ, обратившись лично в любую налоговую инспекцию. Если документы, подтверждающие право на льготу, не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговики по указанной в заявлении информации запросят сведения в соответствующем органе.

Изменения законодательства, которые будут учитываться при расчете имущественных налогов физическим лицам в 2019 году

С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ, который ограничил перерасчеты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Теперь налоговый орган не может провести перерасчет суммы ранее предъявленного налога в сторону увеличения, если налогоплательщиком обязательства по его уплате были исполнены.

С 2019 года применение коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом, распространено и на расчеты земельного налога (впервые он был применен в 2018 году при расчете налога на имущество физических лиц).

С 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, перенесен предельный срок для подачи физическим лицом уведомления о выбранном земельном участке/объекте недвижимости, в отношении которого будет применяться налоговый вычет. Это позволит реализовать возможность предоставления уведомления в отношении объектов, права на которые возникли в течение последних двух месяцев года.

Принятие Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее – Закон) направлено на исполнение поручений Президента России в Послании Федеральному Собранию от 20.02.2019 о снижении налоговой нагрузки на физических лиц и многодетные семьи, упрощение порядка взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами.

Начиная с расчетов налогов за 2018 год, в Налоговый кодекс включено правило предоставления налоговых льгот и вычетов физическим лицам без подачи заявлений в налоговый орган, так называемый «проактивный» порядок. Теперь если налогоплательщик, относящийся к льготной категории (пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного возраста, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв.м, многодетные) не представил в налоговый орган заявление о льготе, льгота будет предоставлена на основании сведений, полученных налоговым органом в рамках межведомственного взаимодействия с Пенсионным фондом, органами соцзащиты, Росреестром и другими ведомствами.

Налог на имущество физических лиц

Налоговая база для исчисления налога на имущество физических лиц за 2018 год в Московской области по сравнению с 2017 годом не изменилась.

В качестве дополнительных мер социальной поддержки для многодетных Законом установлены налоговые вычеты для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, позволяющие, уменьшить налоговую базу по налогу на имущество на кадастровую стоимость 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) независимо от места его расположения. Налогоплательщик вправе до 31 декабря года, за который предоставляется льгота, уведомить налоговый орган о выбранном для получения вычета объекте. Если уведомление не будет предоставлено, вычет будет применен автоматически в отношении объекта с максимальной суммой налога при наличии у налоговых органов информации о праве налогоплательщика на льготу. Т.е. действует порядок аналогичный порядку при предоставлении вычета на 6 соток земельного участка.

Законом урегулирован вопрос о прекращении налогообложения объектов недвижимости в результате их уничтожения - исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца прекращения существования объекта на основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт уничтожения объекта. Если такие документы в налоговом органе отсутствуют, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика, запрашивает сведения, подтверждающие факт прекращения существования объекта, у лиц, у которых имеются эти сведения.

Земельный налог

Налоговая база для исчисления земельного налога за 2018 год в Московской области по сравнению с 2017 годом не изменилась.

В качестве дополнительных мер социальной поддержки для многодетных к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв.м в отношении одного земельного участка, отнесены физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. В настоящее время налоговые органы располагают сведениями о более чем 12 тысячах многодетных.

Третий год будет применяться повышающий коэффициент 2 по земельным участкам, полученным гражданами с 2005 года под индивидуальное жилищное строительство, но только тем, кто по истечении 10 лет не зарегистрировал на участке жилой дом. Для тех, у кого установленный 10-летний срок для льготного налогообложения земельного участка при строительстве жилого дома истек, впредь до государственной регистрации строения налогообложение участков будет проводиться с повышающим коэффициентом 2. По этим участкам коэффициент 10-ти процентного роста налога применяться не будет.

Транспортный налог

Ставки транспортного налога в Московской области на 2018 год по сравнению с 2017 годом не изменились.

Начиная с налогового периода 2018 года, в Налоговый кодекс внесены изменения, уточняющие основания освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном. Теперь угнанное транспортное средство не будет облагаться налогом до его возврата лицу, на которое оно было зарегистрировано, независимо от того прекращен ли розыск транспортного средства. Сведения о возврате транспортного средства, находящегося в розыске, представляются в налоговые органы в виде документа от уполномоченных правоохранительных органов, ведущих или инициировавших розыск, либо в рамках межведомственного информационного обмена, предусмотренного ст. 85 Кодекса.

С 2018 года Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ отменено применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили. Теперь для машин средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться только повышающий коэффициент 1,1. При этом расширен перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, формируемый Минпромторгом России. Для расчета налога за 2018 год в него включено более 1120 марок и моделей автомобилей.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот и вычетов по имущественным налогам можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Как обычно направляться налоговые уведомления будут через центры массовой печати и рассылки налоговых документов – филиалы ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (их в Подмосковье - более миллиона), если они не отказались от электронного способа получения уведомления, получат уведомление в электронном виде, по почте оно им направляться не будет.