Праздник труда в ОЭЗ «Дубна»

- Мы идем на работу, возвращаемся домой, прогуливаемся по городу, берегу Волги, и хочется, чтобы окружающая природа радовала глаз, придавала нам сил и бодрости, а вокруг был порядок, чистота и комфортная атмосфера. Погода сегодня по-настоящему весенняя, как наше настроение, и я желаю всем отлично потрудиться!

С таких напутственных слов генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева и начался праздник труда в особой экономической зоне. Этот субботник стал самым массовым за все время его проведения. В мероприятии, кроме его инициатора – Управляющей компании ОЭЗ, приняли участие глава городского округа Дубны Максим Данилов, партнеры зоны - в том числе, подъехали сотрудники из Корпорации развития Московской области, шесть компаний-резидентов, студенты университета «Дубна», подшефные гимназии №3 и 11, а также представители Госадмтехнадзора, прокуратуры, таможенного поста «Дубна» и победители конкурса улиц.

Фронт работ был самым разнообразным и охватил не только территорию, прилегающую непосредственно к Инновационно-технологическому центру на левобережной площадке ОЭЗ, но и берег Волги, с которого был собран и вывезен весь мусор. Участники субботника белили деревья, сажали кустарник и рябину, убирали прошлогоднюю листву, расчищали дороги и тротуары от песка.

В районе гостиницы «Резидент-отель» шла посадка кленов. И если у руководителя ОЭЗ Антона Афанасьева здесь растет уже третье по счету посаженное им дерево, то для Таисии Новосельцевой такая традиция только начинается. Имя выпускницы гимназии №3 этого года теперь выбито на специальной табличке рядом с «ее кленом». Таисия это вполне заслужила – девушка является победителем Всероссийского этапа олимпиады школьников союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», а также призером всероссийских олимпиад по русскому языку и основам православной культуры.

- Я второй год вместе с одноклассниками участвую в субботнике на территории особой экономической зоны, - говорит Таисия. – А в этот раз мне выпала честь посадить именное деревце. Очень этому рада и буду наблюдать за его ростом.

Рядом скоро распустит листья еще один клен, который посадил ученик 10 «А» класса гимназии № 11 Дмитрий Почтаренко. Он также имеет отличные для своего возраста заслуги - победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и призер такой же олимпиады по географии.

Тем, кто наблюдал, как проходил конкурс на названия улиц, организованный Управляющей компанией ОЭЗ, хорошо знакомо имя Леонида Четверикова. Он был в числе победителей, и теперь предложенное им название носит проспект Конструктора Селезнева.

- Я родился в Дубне и как раз на этом месте, где раньше был пустырь, мы играли с моим старшим братом и другими мальчишками, - вспоминает Леонид Четвериков. – Сейчас здесь вырос совершенно новый современный большой район, что в какой-то мере символизирует новую жизнь наукограда. Принимать участие в его благоустройстве для меня очень почетно.

Месторасположение территории ОЭЗ действительно знаковое для всей Дубны – рядом с центральной проездной дорогой, идущей от современного моста, на берегу великой Волги, место, где сегодня рождаются технологии нового поколения, которые определяют будущее.

Традиционно инициаторы активного отдыха позаботились о развлекательной программе со спортивными играми и конкурсами, организовали «полевую кухню» - в этот раз угощали пловом, пирожками и горячим чаем. Участники субботника потрудились на славу. Высажено 150 кустов кизильника, 40 – сирени, по 10 рябин и кленов, от песка очищены километры дорог и тротуаров, от мусора - прилегающая к ОЭЗ территория (всего вывезено 54 кубометра), а на берегу Волги теперь будет приятно позагорать или просто прогуляться.