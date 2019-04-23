Праздник Труда в Дубне

19 апреля в большом зале Дворца культуры «Октябрь» состоялся торжественный вечер, посвященный Празднику труда, который в течение многих лет отмечают в Подмосковье. Традиционно в этот день чествовали жителей Дубны, достигших профессионального мастерства в различных сферах деятельности, сотрудников предприятий, учреждений и организаций наукограда.

Глава городского округа Дубна Данилов Максим Николаевич первым поздравил присутствующих гостей с праздником и поблагодарил за высокие трудовые достижения, направленные на благо и процветание родного города. О важных событиях минувшего года, а также о том, как Дубна готовилась к Празднику Труда, собравшимся напомнил фильм телеканала «Дубна».

Один за другим на сцену Дворца культуры поднимались люди разных профессий, труд которых был оценен самыми высокими наградами.

Депутат Государственной Думы РФ Роднина Ирина Константиновна вручила

Благодарность Министра спорта Российской Федерации

- Харитоновой Татьяне Николаевне, заместителю начальника Управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации городского округа Дубна Московской области.

С приветственным посланием Губернатора Московской области выступил Молчанов Борис Владимирович, заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Правительства Московской области.

Благодарностью Губернатора Московской области награждены:

- Самусенко Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного учреждения «Гимназия №3 г.Дубны Московской области»;

- Щербакова Виктория Анатольевна, артист муниципального автономного учреждения культуры города Дубны Московской области «Дубненский симфонический оркестр»;

- Ставинский Евгений Менделеевич – заслуженный работник культуры Московской области, художественный руководитель, артист муниципального автономного учреждения культуры города Дубны Московской области «Дубненский симфонический оркестр».

Благодарственными письмами Губернатора Московской области удостоены:

- Шорникова Татьяна Владимировна, инженер 1 категории акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я.Березняка»;

- Плотников Александр Юрьевич, оператор АО «Телеканал 360»;

- Свирин Иван Сергеевич – генеральный директор ООО «Межотраслевое Бюро Автоматизации» , за первое место в Московском областном конкурсе «На лучший проект среди специалистов в области управления»;

- Набильская Надежда Владимировна - генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» за первое место в Московском областном конкурсе «На лучший проект среди специалистов в области управления»;

- Смирнов Андрей Геннадьевич – студент Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Аграрно-технологический техникум «Дубна», победитель V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области-2019 в номинации «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и Юров Евгений Юрьевич – мастер производственного обучения.

Почетной грамотой Министерства культуры Московской области награждена:

- Дементьева Татьяна Николаевна директор муниципального автономного учреждения города Дубна Московской области «Детская музыкальная школа».

Памятная медаль «За активную гражданскую позицию» Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» вручена

- Финогеевой Светлане Анатольевне.

Почетной грамотой Главного архивного управления Московской области награжден:

- коллектив архивного отдела Администрации городского округа Дубна за первое место в конкурсе на «Лучший муниципальный архив Московской области » в категории «архивы с объемом документов от 20 до 50 тысяч единиц хранения», руководитель Карягина Ольга Николаевна.

Благодарностью Министерства физической культуры и спорта Московской области отмечен:

- Березуцкий Игорь Евгеньевич, тренер по плаванию муниципального автономного учреждения города Дубна Московской области «Спортивная школа Дубна».

Дипломом Московской областной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации награжден:

- коллектив Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Дубны Московской области «Детская музыкальная школа».

Дубна вошла в перечень «100 лучших муниципалитетов России 2018 года», по оценке Клуба Руководителей муниципальной сферы», на основании оценки и общественного обсуждения за положительную динамику основных показателей экономического, инновационного, инфраструктурного и хозяйственного развития, консолидированные усилия жителей по гармоничному развитию территории. Сертификат

«100 лучших муниципалитетов России 2018 года» Главе городского округа Дубна Данилову Максиму Николаевичу вручил советник Главы городского округа Дубна Курманов Анатолий Анатольевич.

Церемонию награждения продолжил Депутат Московской Областной Думы –

Орлов Александр Владимирович.

Знаком Московской областной Думы «За труды» отмечены:

- Апполонова Елена Викторовна, старшая акушерка акушерского отделения ГАУЗ Московской области «Дубненская городская больница»;

- Акимова Татьяна Николаевна, главный бухгалтер акционерного общества «Научно-производственное объединение «Криптен».

Почетной грамотой Московской областной Думы награждены:

- Акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод» имени И.П.Фёдорова»;

- Теплякова Елена Борисовна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №4 «Солнышко» города Дубны Московской области;

- Поддубняк Николай Семёнович, машинист экскаватора акционерного общества «Производственно-техническое объединение городского хозяйства»;

- Кучеренко Сергей Викторович, руководитель хора ветеранов «Сударушка» МАУ ДК «Октябрь».

Благодарностью Московской областной Думы отмечена

- Захарова Татьяна Григорьевна, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «Экомебель» г.о.Дубна.

Председатель совета депутатов городского округа Дубна Куликов Сергей Александрович вручил высокие награды дубненцам. Знаком «За заслуги перед городом Дубной» награждены:

- Чайникова Екатерина Дорофеевна;

- Егоров Сергей Михайлович;

- Негей Владимир Иванович.

Глава города Дубны Данилов Максим Николаевич продолжил церемонию награждения вручением Почётных грамот Главы городского округа Дубна. Ими награждены:

- Ефимов Виталий Викторович, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики акционерного общества ««Производственно-техническое объединение городского хозяйства»;

- Бушуева Наталья Алексеевна, заведующая абонементом Центрального отдела муниципального автономного учреждения культуры города Дубны Московской области «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»;

- Белякова Валентина Викторовна, рабочий по комплексному обслуживанию бани акционерного общества ««Производственно-техническое объединение городского хозяйства»;

- Гаврилина Анастасия Евгеньевна, специалист по кадрам муниципального автономного учреждения Дворец культуры «Октябрь»;

- Лимарева Анастасия Владимировна, артистка муниципального автономного учреждения культуры «Дубненский симфонический оркестр»;

- Козлова Галина Ивановна, заведующая хозяйственной частью муниципального автономного учреждения культуры «Дубненский симфонический оркестр»;

- Литвинов Илья Андреевич, рабочий зеленого хозяйства муниципального автономного учреждения «Городские парки»;

- Кузнецов Виталий Александрович, водитель муниципального автономного учреждения «Городские парки»;

- Троянский Александр Петрович, лесник муниципального автономного учреждения «Городские парки»;

- Лахманова Татьяна Герасимовна, рабочая лесного хозяйства муниципального автономного учреждения «Городские парки»;

- Крутякова Анжелика Геннадьевна, документовед муниципального автономного учреждения «Городские парки»;

- Шляпин Сергей Иванович, звукорежиссер Муниципального автономного учреждения Дворец культуры «Октябрь»;

- Кастеров Павел Николаевич, ведущий новостей АО «Телеканал 360» и главных городских мероприятий;

- Коллектив ООО «Российско-финская компания «Экосистема» (директор Дарда Андрей Викторович).

Благодарственным письмом Главы городского округа Дубна награжден

- фотохудожник Андрей Иванович Илларионов.

- Почетным вымпелом Главы городского округа Дубна за большой вклад в благоустройство города награждены:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №21 «Теремок» города Дубны Московской области, заведующая Колесова Нина Аркадьевна;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Дубна Московской области», директор Руденко Александр Иванович.

Эксперт отдела взаимодействия со СМИ

и общественными организациями Евгения Штайн