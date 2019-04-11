Практика – на «ТЕНЗОРЕ»

Студенты кафедры «Персональная электроника» Государственного университета «Дубна» побывали на приборном заводе «ТЕНЗОР», чтобы поближе познакомиться с предприятием: летом им предстоит проходить здесь практику.

Для ребят была организована ознакомительная экскурсия по цехам и отделам, после чего состоялась встреча с руководителями основных подразделений АО «ТЕНЗОР»: конструкторского, технологического, проектирования, производства, информационных технологий.

Будущие инженеры получили возможность подробно узнать о деятельности каждой службы и задать вопросы, чтобы более предметно выбирать место для будущей практики.

Наибольший интерес у старшекурсников вызвала служба главного конструктора, ее основные направления: по разработке программного обеспечения; эксплуатации, испытаний и надежности; конструктива и моделирования; сопровождения производства; электроники и схемотехники.

– Наш приборный завод активно сотрудничает с университетом «Дубна» по подготовке инженерных кадров и принимает на двухнедельную летнюю практику студентов после третьего курса. А с сентября мы готовы предложить отличившимся практикантам стажировку с выплатой зарплаты. Чтобы продолжать учебу, они могут работать по свободному графику: на полставки или на треть – степень занятости каждый студент определяет самостоятельно. Если по окончании стажировки обе стороны решат продолжить сотрудничество, с молодым специалистом будет подписан срочный трудовой контракт, – рассказал директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный.

В коллективе приборного завода уже работают выпускники профильных факультетов университета «Дубна». А по результатам прохождения практики и стажировки в 2018 году сейчас свою трудовую деятельность в качестве штатных сотрудников продолжают пять человек

На предприятии к молодежи относятся доброжелательно, действует Положение о наставничестве, так что каждый студент имеет возможность получить практический опыт по тому направлению, которое кажется ему наиболее привлекательным и перспективным.

Дополнительным стимулирующим фактором стала Программа по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 годы, включающая различные мероприятия для привлечения и поддержки специалистов ключевых компетенций. Для профессионального роста сотрудников разрабатываются индивидуальные планы развития (с обучением, повышением квалификации, перспективами должностного продвижения).

Справочно

АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году, а через пять лет на новой промплощадке начался выпуск продукции. С 2017 года «ТЕНЗОР» – резидент Особой экономической зоны «Дубна».

Располагает необходимой конструкторской и производственной базой, коллективом высококвалифицированных специалистов. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.