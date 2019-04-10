Стихи и песни мы поём о Подмосковье!

В них гордость, радость, свет нашей души.

Со всей Дубной поём о Подмосковье,

Про вечера, что дивно хороши.

Подмосковье отмечает 90-летие области проектами различных масштабов. Так в нашем городе, силами творческого коллектива дубненцев в составе: композитора и поэта-песенника Григорьева Г.М. и жителей города разных поколений Коршуновой А.В., Аксёновой Г.П., Марковой И.А. и Букварёвой Н.Н. на десяти площадках была представлена музыкально-поэтическая композиция «Пою тебе я, Подмосковье, Родина малая моя!»

Идейный вдохновитель мероприятия - Коршунова Алла Витальевна, автор сценария Букварёва Наталья Николаевна.

Коллектив воспевал родное Подмосковье стихами и песнями, написанными нашими земляками дубненскими поэтами. В исполнении Коршуновой А.В. прозвучали стихотворные воспоминания о детстве и любимом Подмосковье поэтов Александра Воронина, Сергея Соколова и Сергея Гора. Нежные, пронизанные любовью к родному краю, прозвучали стихотворения Валентины Комаровой и Валентины Соловьевой, Леонида Якутина, Юрия Мельникова, Юрия Максименко и Валентина Уралова в исполнении Аксёновой Г.П. и Букварёвой Н.Н.

Песни «Подмосковная», «Края родные», «Малая родина», «Помню детские тропы», «На чужбине» и другие, на стихи дубненских и кимрских поэтов, на музыку Григорьева Геннадия Михайловича под аккомпанимент самого композитора, исполнили Аксёнова Галина, Букварёва Наталья и Маркова Ирина.

Данное культурно-просветительское и социально значимое мероприятие прошло на десяти площадках города, а также в городских поселениях Запрудня и Вербилки.

Впервые музыкально-поэтическая композиция «Пою тебе я, Подмосковье, Родина малая моя!» была представлена на суд зрителей в январе этого года в арт-кафе «Высоцкий» в поэтическом салоне дубненских поэтов.

В сокращенном виде, задушевно и проникновенно, она была исполнена перед участниками поэтических клубов «Вдохновение» в кафе «Кремлевское» ЛБ и «Лада» в Доме ветеранов ИЧ, в выставочном зале Дворца культуры «Октябрь».

С большим успехом данное мероприятие прошло в городской библиотеке семейного чтения, в Доме ветеранов, в пансионате «Ратмино», в домах-интернатах малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Рождественский» (г. Дубна) и «Берёзка» (г.п. Вербилки), а также для молодёжи – в актовых залах колледжа государственного университета «Дубна» и в Аграрно-технологическом техникуме «Дубна».

Тёплые, добрые слова и воспоминания о родном Подмосковье, проникновенные стихи и песни о нашем крае радовали и согревали души зрителей, а в конце каждого мероприятия коллектив вместе со зрителями дружно исполняли неофициальный гимн Московской области «Подмосковные вечера».

За популяризацию, пропаганду и публичное чтение стихов дубненских поэтов, каждому члену творческого коллектива была вручена Благодарность за подписью руководителя дубненского отделения Союза писателей Воронина А.А.

Наталья Букварёва