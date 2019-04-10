Полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина цифровой техники

Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина, расположенного на проспекте Боголюбова, похитил материнскую плату для компьютера.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в Тверской области при попытке совершения аналогичного преступления.

По данному факту Отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.