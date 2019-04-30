Подозрения на заболевания корью в Дубне

27 апреля в Дубне был зафиксирован первый случай с подозрением на заболевание корью. На сегодняшний день выявлены 9 человек, все они – учащиеся лицея № 6. Возникшую ситуацию прокомментировала Тотева С.Г., заместитель главного врача по поликлиническим вопросам на брифинге, состоявшемся сегодня в Администрации г.о. Дубна.

Представителям городских средств массовой информации Станислава Горановна пояснила, что подтвердить факт заболевания могут только результаты лабораторных исследований, которые станут известны примерно к 9 мая. Горожанам следует обратить особое внимание на симптомы, с которых начинается это вирусное заболевание: повышение температуры и появление сыпи. В этом случае следует немедленно вызывать врача на дом. Заболевание распространяется воздушно-капельным путем очень быстро. Инкубационный период с момента заражения может длиться от 8 до 21 дня.

В группе риска – непривитые от кори. Не секрет, что в последние годы участились случаи отказа от вакцинации, что привело к серьезным вспышкам заболеваний в некоторых регионах России. В Дубне на сегодняшний день 93% горожан, получивших прививки от разных заболеваний. Чтобы избежать сложной эпидемиологической ситуации, этот процент должен быть не меньше 95. Ранее в Дубне всегда были высокие показатели по охвату вакцинацией, в некоторые годы они достигали 98%.

Станислава Горановна рассказала, что поставить прививку можно будет в любой из праздничных дней. 1, 3 и 5 мая с 9-00 до 15-00 - в инфекционном отделении Горбольницы (ул. Карла Маркса, д. 30). А 2 и 4 мая будут работать все поликлиники, где так же можно будет получить прививку. Используется живая коревая вакцина.

Первую прививку дети получают в возрасте года, повторную – в шестилетнем возрасте. В вакцинации нуждаются не только дети, взрослые могут прививаться в любом возрасте, если не имеют сведений о факте перенесенного заболевания. Как правило, у взрослых заболевание протекает гораздо тяжелее. Корь, как и любая вирусная инфекция, особенно опасна осложнениями – в виде серозного менингита, энцефалита и гигантоклеточной пневмонии. Перенесенная во взрослом состоянии корь является одним из факторов риска для рассеянного склероза.

В частных клиниках можно проверить напряженность иммунитета, чтобы удостовериться в необходимости той или иной прививки.

Начальник Управления народного образования Виноградова Татьяна Константиновна рассказала, что более 50 учащихся лицея №6, непривитых от кори, с сегодняшнего дня приказом директора школы отстранены от занятий на 21 день. Родители всех подозреваемых на заболевание корью детей в разное время написали отказ от получения прививки. В качестве профилактики распространения заболевания учебные занятия для каждого класса проводятся в одном помещении.

В ГОРУНО отметили, что уже вчера и сегодня от родителей учащихся школ активно стали поступать пожелания сделать детям прививки.

Руководство Дубненской городской больницы в очередной раз обратилось к горожанам с просьбой внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью своих детей. Вовремя делать прививки, чтобы не попасть в группу риска.

Впереди праздники. Возможно, стоит скорректировать планы и ограничить посещение массовых мероприятий тем, у кого вовремя не сделаны прививки.

Эксперт отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Евгения Штайн