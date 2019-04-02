Перечень тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, включенных в план ремонта на 2019 год

Увлекательная игра "Где бы не сломать ногу?"
Перечень тротуаров
- ул. Володарского: вдоль д. 1, 5
- ул. Володарского: вдоль д.13А (вдоль маг. "Дикси")
- пр. Боголюбова: вдоль д. 33-31
- ул. Карла Маркса: от ул. Володарского до ул. Березняка (нечетная сторона)
- ул. Ленина: от ул. К.Маркса до ул. Макаренко (четная сторона)
- ул. Ленина: от ул. Центральная до ул. Макаренко (нечетная сторона)
- ул. Тверская: от д.13 до ул. Володарского
- ул. Понтекорво: от д. 14 вдоль лицея № 6 до въезда к д.18
- ул. Понтекорво: от круга с пр. Боголюбова до д. 5 (маг. "Дорожный")
- ул. Понтекорво: от ул. Вернова вдоль ул. Понтекорво д. 22, 20, 18
- ул. Блохинцева: вдоль д. 7, 9, 11 к библиотеке
- ул. Векслера: д. 21 (вдоль ограды шк. № 8)
- ул. Векслера: д.8 (от гостиницы "Дубна" до ул. Мещерякова, к дублеру ул. Векслера, мимо кафе "Волна")
- ул. Курчатова: от ул. Ленинградская до ул. Мичурина (нечетная сторона)
- ул. Курчатова: от. д. 9 до ул. Инженерная (нечетная сторона)
- ул. Ленинградская: от д. 20 до ж/д переезда (четная сторона)
- ул. Кирова: от ул. Березняка до пер. Хлебозаводской (четная сторона)
- ул. Центральная: от пер. Хлебозаводской до пер. Чапаевский
- ул. Блохинцева: от ул. Флерова до ул. Мещерякова
- пр. Боголюбова: между д. 9 по ул. Понтекорво и д. 10А по пр. Боголюбова
- ул. Энтузиастов: вдоль д.11 по ул. Энтузиастов до бассейна «Карасик»
- ул. Попова: от д.14 к д.6 (по ул. Попова через сквер Журавлева)
- пр. Боголюбова: от д. 34 к существующему тротуару (56.731968, 37.148817)
Перечень подходов к пешеходным переходам и пешеходных переходов
- Подход и пешеходный переход к стадиону "Волна" от д. 9 по ул. Октябрьской
- Подход и пешеходный переход на пл. вокзала Б.Волга, пр-т Боголюбова
- Подход и пешеходный переход: ул. Березняка - ул. Кирова (56.762181, 37.143977)
- Подход и пешеходный переход ул. Вокзальная (от д. 44 по пр. Боголюбова, 56.729345, 37.139470)
- Подход и пешеходный переход: пересечение ул. Макаренко и ул. Октябрьская (56.751816, 37.131097).
- Подход и пешеходный переход: ул. Энтузиастов, д. 19к2 (56.727804, 37.147064)
- Пешеходный переход: ул. Свободы к д.9 по ул. Тверская (у «Сбербанка», 56.759953, 37.138584)
- Пешеходный переход: пересечение ул. Попова и пр. Боголюбова (56.759953, 37.138584)