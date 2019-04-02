ОЭЗ «Дубна» - лауреат премии «Russian Business Guide. Люди года»

Федеральный, международный журнал «Russian Business Guide» издается с 2006 года при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Цель журнала - показать инвестиционные возможности регионов России, международное сотрудничество российского бизнеса. Журнал выходит на русском и английском языках и активно распространяется среди российской и иностранной аудитории.

Множество публикуемых изданием статей подтверждают достижения и экспортный потенциал российских производителей. Особая экономическая зона «Дубна» сотрудничает с журналом почти пять лет. На его страницах генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, специалисты отделов не раз рассказывали о развитии инфраструктуры площадки, ее преимуществах, делились опытом привлечения высокотехнологичных компаний, а резиденты ОЭЗ говорили о проектах, новейших разработках и выпускаемой на предприятиях инновационной продукции.

Премия «Russian Business Guide. ЛЮДИ ГОДА» проводилась впервые и была инициирована и организована издательско-коммуникационной группой «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА». Генеральный партнер Премии - МТС. Премию поддержали такие структуры как Евразийская экономическая комиссия, Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей, Бельгийско-Люксембургская Торговая палата, Российско-Сингапурский деловой совет и многие другие.

Награды вручались в 33-х номинациях. Подмосковная экономическая зона стала лучшей в номинации «Промышленные площадки». Заместителю генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по экономике и финансам Александру Волкову были вручены диплом и памятная статуэтка журнала «Russian Business Guide».