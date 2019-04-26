Образование, благоустройство, транспорт

Основным вопросом на заседании Совета депутатов городского округа Дубна 25 апреля стала корректировка муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Предлагаемые изменения предварительно рассматривались на постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам, а также на профильных комиссиях и в рабочих группах. Финансово-экономическую экспертизу на соответствие требованиям бюджетного законодательства провела Контрольно-счетная палата. Все предложения и замечания были учтены в итоговом решении Совета.

Согласно утвержденной корректировке доходная часть бюджета на текущий год увеличилась на 65,4 млн рублей за счет областных субсидий, в том числе 50,5 млн выделено на благоустройство общественных территорий (набережной реки Волги в институтской части города).

Около 15 млн рублей – безвозмездные поступления для учреждений общего и дополнительного образования: на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (4,3 млн); оснащение их современными оборудованием – планшетными компьютерами (1,3 млн) и мультимедийными проекторами (3,6 млн рублей); поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (более 4 млн рублей).

Особое внимание депутаты уделяют предстоящей реконструкции Менделеевской набережной, учитывая сжатые сроки на освоение целевых бюджетных ассигнований.

– Сотрудники городской администрации проделали большую подготовительную работу, – отметил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов. – Депутаты со своей стороны тщательно изучают все нюансы, оперативно реагируют на изменения в федеральной программе, благодаря чему удается избегать досадных неточностей и не терять время на исправление документов. В настоящее время совместными усилиями предприняты все меры для того, чтобы уже в мае провести конкурсные процедуры. По плану-графику завершить работы необходимо к концу ноября, приемка в декабре.

Согласно проектной смете, по которой буквально на днях получены положительные результаты экспертизы, на благоустройство исторической части набережной потребуется чуть менее 400 млн рублей. На первый этап реконструкции выделено 302 млн, из них 100 млн – федеральные средства за победу Дубны во всероссийском конкурсе малых и исторических городов, и 202 млн – региональные. Второй этап благоустройства будет реализован после получения дополнительных средств.

На апрельском заседании Совета депутатов также одобрена новая схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города. В частности, в парке семейного отдыха на Большой Волге с апреля по октябрь будет установлен вендинговый автомат по продаже мороженого и газированной воды.

Михаил Подлесный продолжит работу в ранге заместителя председателя Совета депутатов. Коллеги оказали ему доверие и единогласно избрали на этот пост до истечения срока полномочий в сентябре 2019 года.

В завершающей части повестки дня, в разделе «Разное» представители депутатского корпуса поделились информацией о проблемных вопросах, волнующих горожан. Так, Павел Насонов рассказал о напряженной ситуации с конечной остановкой междугородных автобусов, следующих из Дубны в столицу. Московские власти настаивают на том, что маршрут должен заканчиваться в Алтуфьево, а не у Савеловского вокзала. А дубненцы считают такой вариант неудобным. Депутаты договорились провести опрос жителей наукограда в соцсетях и выработать общую позицию по этой теме.

Были и приятные известия, например, о сезонных рейсах к СТН «Сатурн». Как сообщил Павел Насонов, по многочисленным просьбам дачников движение автобусов по маршруту №112 от вокзала «Большая Волга» до садов начнется с 1 мая в ежедневном режиме.

Совет депутатов городского округа Дубна