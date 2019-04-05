О работе скорой помощи в Дубне

В одном из обращений жителей в редакцию была жалоба на недостаточное количество машин «скорой». Утверждалось, что «наши» автомобили отправляют на дежурство в соседние города (Дмитров, Талдом, Лобня). Глава города М.Н. Данилов на встрече с журналистами попросил разъяснить ситуацию в этой сфере своего заместителя Р.Ю. Беленко.

Роман Юрьевич рассказал журналистам о количестве машин, их техническом состоянии и случаях направления экипажей в другие населённые пункты. В ходе встречи был затронут и вопрос о времени прибытия бригад скорой по вызову. Оказалось, что у тех, кто вызывал скорую и у тех, кто на вызов выезжал, есть своё понимание оперативности работы службы.

По разным причинам не каждый нуждающийся в помощи врачей может чётко и ясно описать симптомы болезни, а тем более поставить сам себе диагноз. Но уже само по себе обращение в эту службу говорит о том, что человеку нужна помощь.

С другой стороны, работа медиков по нынешним регламентам не рассчитана на немедленное прибытие по каждому вызову. Есть случаи, когда счёт идёт на минуты, есть и другие.

Глава города попросил своих заместителей детально разобраться в этой ситуации.

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