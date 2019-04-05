О проблемах с навигацией

Выяснилось, что есть многочисленные провалы грунта, через которые просочилась вода. В результате принято решение не открывать навигацию на осушенном участке канала 24 апреля вместе с началом судоходства по Москве и Московской области.

Руководство ФГБУ «Канал имени Москвы» заверяет, что работы по устранению проблем постараются завершить «в адекватные сроки». Пока в качестве ориентировочной цели называется 1 июня.

Однако президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что движение по каналу удастся возобновить летом из-за большого объема работ. Это в результате может привести к убыткам в размере 2 млрд рублей. Грузопотоки придется переключать с рек на другие виды транспорта, а серьезнее всего пострадают «Порт Коломна», «Промышленный порт» в Ярославле и «Южный порт» в Москве.

Проблемы возникнут и у компаний, которые перевозят туристов по реке в центре Москвы. Объясняется это тем, что значительная часть прогулочных судов на зиму отправлялась в Химкинское водохранилище и в Тверскую область. Попасть в центральную часть столицы часть из них сможет лишь в результате перехода через Волгу и Оку, однако в этом случае появятся дополнительные расходы на топливо. Кроме того, попасть в Москву они смогут не раньше второй половины мая, а, значит, заработать на праздниках малому бизнесу не удастся.

Утром 10 января из-за провала грунта в шлюзе №​8 канала имени Москвы затопило Волоколамский транспортный тоннель (Тушинский тоннель). Площадь провала составила около 70 кв. м. В момент ЧП автомобилей в тоннеле не было.

Из-за аварии был перекрыт выезд с Волоколамского шоссе в сторону улицы Свободы, а также остановлено движение в сторону Трикотажного проезда со стороны МКАД.