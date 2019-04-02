О необходимости использования детского автокресла

Детское кресло – важное устройство в автомобиле, которое обеспечивает безопасность при перевозке ребенка. Главное здесь – правильно выбрать удерживающее устройство. Как объясняет школьный педагог, отправной точкой при выборе автокресла является не только возраст; также важны физические параметры ребенка – его рост и вес.

Одним из важных критериев при покупке, особенно если это касается детских товаров, является качество. Добросовестные производители гарантируют соблюдение всех норм безопасности как в процессе изготовления, так и при дальнейшей эксплуатации устройства. Качественное автокресло должно соответствовать современным стандартам и иметь подтверждающий сертификат. Кроме того, кресло должно быть удобно и комфортно для конкретного маленького пассажира.

Также при выборе автокресла важно учесть его удобство и совместимость, - устройство должно легко переноситься и просто устанавливаться в автомобиль.

«Мало сказать ребёнку, что необходимо быть в автокресле и пристёгнутым. Обязательно нужно объяснить, насколько это важно и почему нельзя передвигаться в автомобиле во время движения, отвлекать водителя, какие могут возникнуть последствия. Рассказывая и показывая, объяснять простые истины безопасности и помнить, что важно не только доносить до детей правила поведения, но и создавать для этого все условия, учить их своим примером», - подчеркивает Ольга Прислонова.

О чем еще рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии из города Дубны, можно узнать из видеоролика, трансляция которого начинается сегодня. Организаторы кампании – Госавтоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности» - приглашают всех ознакомиться с видеороликом и поделиться им со своими друзьями и родными в социальных сетях.

Социальная кампания «Без вас не получится», направленная на повышение безопасности детей-пассажиров, в настоящее время проходит по всей России. Проект включает серию телевизионных видеороликов и обучающий фильм с участием реальных людей – представителей разных профессий, которые призывают задуматься о роли водителя и влиянии его решений на безопасность самых юных участников дорожного движения.