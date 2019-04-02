Надежный поставщик электрооборудования для ОЭЗ «Дубна»

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» успешно начала 2019 год. Это касается поставок современного электротехнического оборудования собственного производства на объекты как в России, так и в страны ближнего зарубежья, его технического обслуживания, разработок новых и модернизации серийно выпускаемых агрегатов и устройств.

География поставок высокотехнологичного оборудования резидента постоянно расширяется. Сегодня это Казахстан, Беларусь, Узбекистан, другие страны ближнего зарубежья. Среди российских заказчиков сложной электротехнической продукции - министерство обороны РФ и госкорпорация «Росатом». Надежным партнером компании является ПАО «Транснефть». Только в прошлом году на объектах этого крупнейшего российского оператора магистральных нефтепроводов специалисты сервисной службы компании провели техническое обслуживание свыше 550 комплектов оборудования - систем оперативного постоянного тока, устройств гарантированного питания и других изделий собственного производства. На постоянной основе услугами резидента пользуется и Управляющая компания ОЭЗ «Дубна».

- «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» - надежный поставщик электрооборудования для особой экономической зоны и всегда своевременно обеспечивает его техническое сопровождение, - говорит руководитель направления электроэнергетики отдела эксплуатации АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Юрий Гребенцов. - В случае необходимости специалисты Центра сервисного обслуживания предприятия готовы оперативно оказать любую помощь, провести техническую диагностику и гарантийный ремонт устройств оперативного тока, наладить их безаварийное функционирование. Для нас такое партнерство важно, потому что сложное электротехническое оборудование установлено на всех подстанциях ОЭЗ, и его качественная работа, бесперебойное электроснабжение - гарантия успешной реализации проектов наших инвесторов.

В 2019 году перед инженерами-разработчиками поставлена задача активно модернизировать популярные устройства и решения. Многие из них предназначены для использования не только в промышленности, но и на опасных производственных объектах, в сложных природных условиях. Например, в начале года «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» уже получил официальное подтверждение Рузского испытательного центра о том, что щиты постоянного тока «Дубна» (серия ШВСР-М) успешно выдерживают сейсмическое воздействие интенсивностью до 9 баллов включительно. Для резидента это дополнительная возможность расширения географии поставок данного типа устройств. Особое внимание решено уделить разработке и освоению серийного производства преобразовательных устройств нового поколения. Профессионализм сотрудников и современное оборудование автоматизированного предприятия резидента позволяют решать эти задачи на качественном уровне.