На посту депутата

Директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный вновь избран заместителем председателя Совета депутатов городского округа Дубна Московской области. Орган представительной власти наукограда единогласно принял такое решение на заседании 25 апреля.

Приборный завод «ТЕНЗОР» занимает важное место в трудовой биографии Михаила Владимировича. Выпускником Московского института электронной техники по специальности «Электронные вычислительные машины» он пришел на предприятие в 1985 году. С 1988 по 1991 год возглавлял заводской комитет ВЛКСМ – самую крупную на тот момент комсомольскую организацию Дубны. После 25 лет работы в сфере предпринимательства вернулся на производство.

В должности директора по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный курирует такие направления, как кадровая, молодежная и социальная политика. Это привлечение и закрепление на предприятии специалистов ключевых компетенций, организация практики и стажировки для студентов, взаимодействие с подшефной школой №7, проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий совместно с профсоюзным комитетом. Под его руководством реализован стратегический проект по получению Приборным заводом «ТЕНЗОР» статуса резидента Особой экономической зоны «Дубна».

В прошлом году за большой личный вклад в развитие атомной отрасли Михаил Владимирович удостоен Благодарности генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В органах представительной власти наукограда Дубна Михаил Подлесный работает более 15 лет. Занимал руководящие должности в Совете депутатов трех созывов: 2003, 2009 и 2014 годов; был председателем горсовета с февраля 2013-го по сентябрь 2014 года. Его общественная и нормотворческая деятельность отмечена наградами Московской областной Думы: знаком «За содействие закону»; медалью лауреата премии в области спорта, физической культуры и туризма; почетным знаком «За вклад в развитие законодательства» и высшим знаком Мособлдумы «За верность Подмосковью».

Дирекция и коллектив АО «ТЕНЗОР» поздравляют Михаила Владимировича и желают дальнейшей плодотворной работы в интересах города и жителей.