На острие памяти народной

Василий Карасев представил свою новую книгу «Дмитровский рубеж», написанную, как и некоторые из предыдущих в соавторстве с дмитровским краеведом, командиром молодёжного поискового отряда «Рубеж Славы» Сергеем Станиславовичем Рыбаковым. Издание завершает долгий, кропотливый семилетний труд по описанию боевого подвига советских солдат и гражданского населения по защите северных московских рубежей от фашистских захватчиков.

Получилось так, что практически вся Россия наслышана о подвиге подольских курсантов, 28 героях-панфиловцев, партизанке Зое Космодемьянской, которые мужественно сражались на южных и юго-западных подступах к столице. Но не менее ожесточённые бои шли и совсем рядом с нами, на севере, северо-западе Подмосковья. Вклад каждого защитника Москвы в дело победы над врагом бесценен и не должен кануть в забытьё. «Бывают безымянными высоты, но все солдаты носят имена» - поётся в одной из песен.

Сохранить память о тех судьбоносных днях с 28 ноября по 15 декабря 1941 г., когда на полях и в лесах Подмосковья решалась судьба не только Москвы, но и всей России, даже всей Европы — задача стратегически важная для России XXI в. Без неё нечего будет противопоставить попыткам перекроить историю в угоду Западу. Только на основе личного интереса старших и конкретных неоспоримых фактах, примерах, найденных в архивах, на местах поисковых экспедиций можно воспитывать молодое поколение патриотов, краеведов, уважительно относящихся к истории Родины, к подвигу и заслугам старшего поколения.

Василий Степанович и Марианна Григорьевна рассказали о работе над этой книгой и над всем циклом о военной истории Северного Подмосковья. О включённых в неё новых уникальных материалах: свидетельствах очевидцев, фотографиях из советских и немецких архивов, картах, наглядно иллюстрирующих события. Зрителям был показан 10-минутный фильм из оцифрованной немецкой кинохроники 1941 г., снятой в том числе совсем рядом, в Яхроме. Автор рассказал, что в новой книге вернулся к истории 1-й ударной армии, внёсшей решающий вклад в подготовку контрнаступления советских войск. Это не умаляет подвига бойцов и командиров других частей, им посвящены другие книги из этой серии. Почти все они есть в нашей библиотеке. И, конечно, достойны прочтения.

Зал внимательно смотрел и слушал, задавал вопросы о работе краеведов и поисковиков, о сложности не только собирания, систематизации материала, но и издания, распространения книг краеведческой тематики. Да, такие трудности есть, приходится немало вкладывать авторам своих личных средств. Необходимо воспитывать, искать своего читателя, что и делается через такие выступления, через свой сайт. Местная, локальная тема привлекает не так много читателей. А зря. В истории нет неинтересных тем, как нет «чужих» и «своих». И героев по такому принципу делить тоже нельзя. Война так или иначе вошла в семью каждого. Понять чувства тех, кому вернули близкого, пусть через десятки лет, пусть в виде информации о месте захоронения, письма или медальона, а может быть в виде очищенного от несправедливого навета и забвения имени — способен каждый, у кого есть сердце и совесть.

В частности, благодаря нашим дмитровским гостям и их работе, вернулись из забытья имена бойцов 2-й ударной армии, честно погибших защищая рубежи Москвы, под командованием, тогда ещё не предателя, генерала А. Власова.

История и политика снова и снова проверяют нас и наши души: не сдадим ли мы свой последний рубеж — рубеж памяти? Если наши деды и прадеды Москву отстояли, то и мы должны отстоять у забвения их честь и имена.

Такие неравнодушные, трудолюбивые люди, энтузиасты нам в этом помогут. Встречи с ними нужны и будут продолжены. Тем более, у Василия Степановича уже зреют новые исследовательские планы. Встреча была интересна и дубненским краеведам Леониду Геннадьевичу Четверикову и Владимиру Васильевичу Родионову, было о чём побеседовать с коллегой.