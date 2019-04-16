На 20% заполнит отечественный рынок вакуумных пробирок завод «Эйлитон» в Дубне

«Инновационные медицинские изделия резидента ОЭЗ «Дубна» пользуются большой популярностью как на российском, так и на зарубежном рынках. На сегодняшний день линейка производимой медицинской продукции для российских клинико-диагностических лабораторий насчитывает более 100 наименований, а в развитие проекта группа компаний ЮНИМЕД вложила почти полмиллиарда рублей», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На заводе в Дубне впервые в России было запущено сложнейшее производство стратегически важной медицинской продукции – вакуумных систем для взятия венозной крови UNIVAС. Пробирки прошли успешные испытания в ведущем медицинском учреждении - МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и были рекомендованы к широкому применению в лечебных учреждениях Московской области. И сегодня «Эйлитон» готов полностью обеспечить не только потребности больниц, поликлиник Подмосковья, но и учреждений здравоохранения других регионов страны.

«В этом году по нашим расчетам, произведенные на заводе пробирки UNIVAС составят 20 % от всей отечественной продукции данного сегмента. Таким образом, мы приближаемся к цели, которая была изначально поставлена проектом, реализуемым в ОЭЗ, – довести эту цифру до 30%. Кроме того, специалистами компании были разработаны и созданы уникальные анализаторы серии URiСКАН, которые до сих пор не имеют аналогов в мире. Они позволяют существенно повысить точность диагностики, и, как следствие, качество лечения пациентов не только с болезнями почек, но и с целым рядом заболеваний других органов и систем человека», - рассказал генеральный директор ООО «Эйлитон» Александр Шибанов.

В ближайших планах резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Эйлитон» - увеличение мощностей серийного производства вакуумных пробирок UNIVAC до 180 млн штук в год, запуск первого в России производства игл для вакуумных пробирок, регистрация высокопроизводительного анализатора мочи на тест-полосках URiСКАН-Прогресс, наращивание производственных мощностей реагентов для гематологических анализаторов пока зарубежного производства. К концу 2019 года специалисты компании планируют разработать уже собственный автоматический гематологический анализатор.