Праздник получился ярким и запоминающимся благодаря интересному сценарию ДК «Октябрь» и концертной программе, подготовленной городскими творческими коллективами.

Для ожидающих торжественной церемонии гостей праздника была подготовлена развлекательная программа в фойе Дворца культуры. Торжественную церемонию вручения почетной премии «Муза – 2019» открыл Глава городского округа Дубна Данилов Максим Николаевич.

Почетными грамотами Главы г.о. Дубна награждены:

Авраменко Ксения Андреевна - секретарь «Детской музыкальной школы».

Амбарова Ольга Владимировна – библиотекарь МАУК « Дубненская Городская библиотека семейного чтения».

Зорина Ольга Юрьевна – заведующая отделом по организации творческих программ МАУ ДК «Октябрь».

Корсаков Юрий Юрьевич - преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей

Романцова Елена Павловна - преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Благова Любовь Алексеевна - кассир ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

Николаева Наталья Валерьевна- заведующая делопроизводством ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

Суворова Ольга Алексеевна- контролер билетов ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

Орелович Любовь Николаевна - заместитель директора ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

Благодарности от Совета депутатов г.о. Дубна вручил Насонов Павел Анатольевич:

Беляевой Наталье Константиновне - преподавателю по классу флейты.

Клинниковой Татьяне Юрьевне - концертмейстеру МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».

Лушиной Антонине Вячеславовне - преподавателю по классу вокала МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».

Вылегжаниной Наталье Алексеевне – преподавателю теоретических дисциплин МАУ ДО «Детская музыкальная школа».

Швейкиной Олесе Юрьевне - преподавателю по классу фортепиано МАУ ДО «Детская музыкальная школа».

Новожилову Вячеславу Витальевичу – художнику, фотографу, руководителю «народной» фото-студии «Образ» МАУ ДК «Октябрь».

Фирсовой Екатерине Валерьевне - руководителю творческой мастерской «Мастера Красноречия» МАУ ДК «Октябрь».

Пулину Илье Юрьевичу - преподавателю Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Деминой Оксане Николаевне - преподавателю Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Глава г.о.Дубна Данилов Максим Николаевич продолжил чествование номинантов в области культуры и искусства. Награды за победу в различных номинациях получили:

Номинация «Служение профессии»

Аликова Елена Николаевна - зав. отделом МАУ ДК «Октябрь».

Леонович Ирина Евгеньевна – директор библиотеки им. Блохинцева Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

Качкалова Ирина Николаевна - преподаватель МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».

Григорьева Екатерина Ивановна - администратор МАУ ДК»ОКТЯБРЬ».

Шабалина Татьяна Борисовна - преподаватель художественных дисциплин МАУ ДО ДШИ «Вдохновение».

Ковзалова Алла Анатольевна - концертмейстер МАУДО «Детская музыкальная школа» и «Народного» академического хора МАУ ДК «Октябрь».

Костюченко Лариса Вадимовна - преподаватель по классу вокала МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».

Иванова Ульяна Юрьевна – преподаватель ХШМиЮ «Дубна».

Номинация «Служение искусству»

Минаева Диана Николаевна – руководитель хора « Бельканто» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

Волкова Татьяна Витальевна – руководитель хора « Подснежник» МАУ ДК «Октябрь».

Полубояринов Юрий Венедиктович.

Байкова Земфира Махасимовна.

Минкина Татьяна Васильевна – преподаватель МАУДО «Детская музыкальная школа».

Ставинский Евгений Михайлович – художественный руководитель Дубненского симфонического оркестра.

Номинация «Все краски жизни»

Кучеренко Сергей Викторович - руководитель хора ветеранов «Сударушка» МАУ ДК « Октябрь».

Номинация «Твори добро»

Чайковская Марина Валентиновна – хормейстер, руководитель хора ветеранов Офицеров запаса.

Номинация «Перезагрузка»

МАУК «Библиотека Левобережья» (директор - Штранина Елена Анатольевна).

МАУК «Библиотека Семейного чтения» (директор - Долгих Людмила Юрьевна).

Номинация «Золотые руки»

Платонова Ирина Владимировна - заведующая художественно-оформительской мастерской МАУ ДК «Октябрь».

Номинация «Ценный элемент»

Башмаров Андрей Геннадьевич - машинист сцены МАУ ДК «Октябрь».

Слепнев Анатолия Александрович – звукорежиссер МАУ ДК «Октябрь».

Номинация «Наша надежда» или Быстрый старт

Иванова Екатерина Михайловна - балетмейстер МАУ ДК «Октябрь».

Сушкова Елена Викторовна и Сушков Владимир Константинович – преподаватели МАУДО «Детская музыкальная школа».

Дементьева Татьяна Николаевна – директор МАУДО «Детская музыкальная школа».

Болычева Юлия Александровна - преподаватель МАУДО «Детская школа искусств «Вдохновение».

Номинация « Волонтеры библиотек»

Бушуев Андрей Алексеевич - учащийся 10 "т" класса МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубна Московской области.

Козин Алексей Александрович - учащийся 11 "фм" класса МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубна Московской области.

Аблепова Екатерина Сергеевна - студентка 4 курса ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна».

Номинация «Меценат Года»

АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я.Березняка".

Объединенный институт ядерных исследований.

АО "НПО «Криптен».

Компания «Mary Kay».

Каждый награжденный получил на память фарфоровую статуэтку «Муза – 2019».

Настоящим подарком для зрителей стал музыкальный спектакль «Колдовские ночи Валерия Ободзинского», который завершил праздничный вечер.