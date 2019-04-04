Муза - 2019

Социум     18     чт, 04.04.2019 - 08:23

30 марта во Дворце культуры «Октябрь» состоялась торжественная церемония вручения городских наград в области культуры и искусства «Муза – 2019». По прошествии более 10 лет в Администрации г.о. Дубна решили возродить эту красивую традицию.

Праздник получился ярким и запоминающимся благодаря интересному сценарию ДК «Октябрь» и концертной программе, подготовленной городскими творческими коллективами.

Для ожидающих торжественной церемонии гостей праздника была подготовлена развлекательная программа в фойе Дворца культуры. Торжественную церемонию вручения почетной премии «Муза – 2019» открыл Глава городского округа Дубна Данилов Максим Николаевич.

Почетными грамотами Главы г.о. Дубна награждены:

  • Авраменко Ксения Андреевна - секретарь «Детской музыкальной школы».
  • Амбарова Ольга Владимировна – библиотекарь МАУК « Дубненская Городская библиотека семейного чтения».
  • Зорина Ольга Юрьевна – заведующая отделом по организации творческих программ МАУ ДК «Октябрь».
  • Корсаков Юрий Юрьевич - преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей 
  • Романцова Елена Павловна - преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».
  • Благова Любовь Алексеевна - кассир  ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
  • Николаева Наталья Валерьевна- заведующая делопроизводством  ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
  • Суворова Ольга Алексеевна- контролер билетов ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
  • Орелович Любовь Николаевна - заместитель директора ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.

 

Благодарности от Совета депутатов г.о. Дубна вручил Насонов Павел Анатольевич:

  • Беляевой Наталье Константиновне - преподавателю по классу флейты.
  • Клинниковой Татьяне Юрьевне - концертмейстеру МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».
  • Лушиной Антонине Вячеславовне - преподавателю по классу вокала МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».
  • Вылегжаниной Наталье Алексеевне – преподавателю теоретических дисциплин МАУ ДО «Детская музыкальная школа».
  • Швейкиной Олесе Юрьевне - преподавателю по классу фортепиано МАУ ДО «Детская музыкальная школа».
  • Новожилову Вячеславу Витальевичу – художнику, фотографу, руководителю «народной» фото-студии «Образ» МАУ ДК «Октябрь».
  • Фирсовой Екатерине Валерьевне - руководителю творческой мастерской «Мастера Красноречия» МАУ ДК «Октябрь».
  • Пулину Илье Юрьевичу - преподавателю Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».
  • Деминой Оксане Николаевне - преподавателю Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

 

Глава г.о.Дубна Данилов Максим Николаевич продолжил чествование номинантов в области культуры и искусства. Награды за победу в различных номинациях получили:

Номинация «Служение профессии»

  • Аликова Елена Николаевна - зав. отделом МАУ ДК «Октябрь».
  • Леонович Ирина Евгеньевна – директор библиотеки им. Блохинцева Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
  • Качкалова Ирина Николаевна - преподаватель  МАУ ДО  ДШИ «Рапсодия».
  • Григорьева Екатерина Ивановна - администратор МАУ ДК»ОКТЯБРЬ».
  • Шабалина Татьяна Борисовна - преподаватель художественных дисциплин МАУ ДО ДШИ «Вдохновение».
  • Ковзалова Алла Анатольевна - концертмейстер МАУДО «Детская музыкальная школа» и «Народного» академического хора МАУ ДК «Октябрь».
  • Костюченко Лариса Вадимовна - преподаватель по классу вокала МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».
  • Иванова Ульяна Юрьевна – преподаватель ХШМиЮ «Дубна».

 

Номинация «Служение искусству»

  • Минаева Диана Николаевна – руководитель хора « Бельканто» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
  • Волкова Татьяна Витальевна – руководитель хора « Подснежник» МАУ ДК «Октябрь».
  • Полубояринов Юрий  Венедиктович.
  • Байкова Земфира Махасимовна.
  • Минкина Татьяна  Васильевна – преподаватель  МАУДО «Детская музыкальная школа».
  • Ставинский Евгений Михайлович – художественный руководитель Дубненского симфонического оркестра.

 

Номинация «Все краски жизни»

  • Кучеренко Сергей Викторович - руководитель хора ветеранов  «Сударушка» МАУ ДК « Октябрь».

 

Номинация «Твори добро»

  • Чайковская Марина Валентиновна – хормейстер, руководитель хора ветеранов Офицеров запаса.

 

Номинация «Перезагрузка»

  • МАУК «Библиотека Левобережья» (директор - Штранина Елена Анатольевна).
  • МАУК «Библиотека Семейного чтения» (директор - Долгих Людмила Юрьевна).

 

Номинация «Золотые руки»

  • Платонова Ирина Владимировна - заведующая художественно-оформительской мастерской МАУ ДК «Октябрь».

 

Номинация «Ценный элемент»

  • Башмаров Андрей Геннадьевич - машинист сцены МАУ ДК «Октябрь».
  • Слепнев Анатолия Александрович – звукорежиссер МАУ ДК «Октябрь».

 

Номинация «Наша надежда» или Быстрый старт

  • Иванова Екатерина Михайловна - балетмейстер МАУ ДК «Октябрь».
  • Сушкова Елена Викторовна и Сушков Владимир Константинович – преподаватели МАУДО «Детская музыкальная школа».
  • Дементьева Татьяна Николаевна – директор МАУДО «Детская музыкальная школа».
  • Болычева Юлия Александровна - преподаватель  МАУДО «Детская школа искусств «Вдохновение».

      

Номинация « Волонтеры библиотек»

  • Бушуев Андрей Алексеевич - учащийся 10 "т" класса МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубна Московской области.
  • Козин Алексей Александрович - учащийся 11 "фм" класса МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубна Московской области.
  • Аблепова Екатерина Сергеевна - студентка 4 курса ГБОУ ВО МО «Университет  «Дубна».

 

Номинация «Меценат Года»

  • АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я.Березняка".
  • Объединенный институт ядерных исследований.
  • АО "НПО «Криптен».
  • Компания «Mary Kay».

 

Каждый награжденный получил на память фарфоровую статуэтку «Муза – 2019».

Настоящим подарком для зрителей стал музыкальный спектакль «Колдовские ночи Валерия Ободзинского», который завершил праздничный вечер.

Евгения Штайн, отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями
Администрация Дубны
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Наталья Балашова, Главный редактор портала http://naukograd-dubna.ru/