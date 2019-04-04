30 марта во Дворце культуры «Октябрь» состоялась торжественная церемония вручения городских наград в области культуры и искусства «Муза – 2019». По прошествии более 10 лет в Администрации г.о. Дубна решили возродить эту красивую традицию.
Праздник получился ярким и запоминающимся благодаря интересному сценарию ДК «Октябрь» и концертной программе, подготовленной городскими творческими коллективами.
Для ожидающих торжественной церемонии гостей праздника была подготовлена развлекательная программа в фойе Дворца культуры. Торжественную церемонию вручения почетной премии «Муза – 2019» открыл Глава городского округа Дубна Данилов Максим Николаевич.
Почетными грамотами Главы г.о. Дубна награждены:
- Авраменко Ксения Андреевна - секретарь «Детской музыкальной школы».
- Амбарова Ольга Владимировна – библиотекарь МАУК « Дубненская Городская библиотека семейного чтения».
- Зорина Ольга Юрьевна – заведующая отделом по организации творческих программ МАУ ДК «Октябрь».
- Корсаков Юрий Юрьевич - преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей
- Романцова Елена Павловна - преподаватель Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».
- Благова Любовь Алексеевна - кассир ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
- Николаева Наталья Валерьевна- заведующая делопроизводством ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
- Суворова Ольга Алексеевна- контролер билетов ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
- Орелович Любовь Николаевна - заместитель директора ДК «Мир» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
Благодарности от Совета депутатов г.о. Дубна вручил Насонов Павел Анатольевич:
- Беляевой Наталье Константиновне - преподавателю по классу флейты.
- Клинниковой Татьяне Юрьевне - концертмейстеру МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».
- Лушиной Антонине Вячеславовне - преподавателю по классу вокала МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».
- Вылегжаниной Наталье Алексеевне – преподавателю теоретических дисциплин МАУ ДО «Детская музыкальная школа».
- Швейкиной Олесе Юрьевне - преподавателю по классу фортепиано МАУ ДО «Детская музыкальная школа».
- Новожилову Вячеславу Витальевичу – художнику, фотографу, руководителю «народной» фото-студии «Образ» МАУ ДК «Октябрь».
- Фирсовой Екатерине Валерьевне - руководителю творческой мастерской «Мастера Красноречия» МАУ ДК «Октябрь».
- Пулину Илье Юрьевичу - преподавателю Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».
- Деминой Оксане Николаевне - преподавателю Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».
Глава г.о.Дубна Данилов Максим Николаевич продолжил чествование номинантов в области культуры и искусства. Награды за победу в различных номинациях получили:
Номинация «Служение профессии»
- Аликова Елена Николаевна - зав. отделом МАУ ДК «Октябрь».
- Леонович Ирина Евгеньевна – директор библиотеки им. Блохинцева Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
- Качкалова Ирина Николаевна - преподаватель МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».
- Григорьева Екатерина Ивановна - администратор МАУ ДК»ОКТЯБРЬ».
- Шабалина Татьяна Борисовна - преподаватель художественных дисциплин МАУ ДО ДШИ «Вдохновение».
- Ковзалова Алла Анатольевна - концертмейстер МАУДО «Детская музыкальная школа» и «Народного» академического хора МАУ ДК «Октябрь».
- Костюченко Лариса Вадимовна - преподаватель по классу вокала МАУ ДО ДШИ «Рапсодия».
- Иванова Ульяна Юрьевна – преподаватель ХШМиЮ «Дубна».
Номинация «Служение искусству»
- Минаева Диана Николаевна – руководитель хора « Бельканто» Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ.
- Волкова Татьяна Витальевна – руководитель хора « Подснежник» МАУ ДК «Октябрь».
- Полубояринов Юрий Венедиктович.
- Байкова Земфира Махасимовна.
- Минкина Татьяна Васильевна – преподаватель МАУДО «Детская музыкальная школа».
- Ставинский Евгений Михайлович – художественный руководитель Дубненского симфонического оркестра.
Номинация «Все краски жизни»
- Кучеренко Сергей Викторович - руководитель хора ветеранов «Сударушка» МАУ ДК « Октябрь».
Номинация «Твори добро»
- Чайковская Марина Валентиновна – хормейстер, руководитель хора ветеранов Офицеров запаса.
Номинация «Перезагрузка»
- МАУК «Библиотека Левобережья» (директор - Штранина Елена Анатольевна).
- МАУК «Библиотека Семейного чтения» (директор - Долгих Людмила Юрьевна).
Номинация «Золотые руки»
- Платонова Ирина Владимировна - заведующая художественно-оформительской мастерской МАУ ДК «Октябрь».
Номинация «Ценный элемент»
- Башмаров Андрей Геннадьевич - машинист сцены МАУ ДК «Октябрь».
- Слепнев Анатолия Александрович – звукорежиссер МАУ ДК «Октябрь».
Номинация «Наша надежда» или Быстрый старт
- Иванова Екатерина Михайловна - балетмейстер МАУ ДК «Октябрь».
- Сушкова Елена Викторовна и Сушков Владимир Константинович – преподаватели МАУДО «Детская музыкальная школа».
- Дементьева Татьяна Николаевна – директор МАУДО «Детская музыкальная школа».
- Болычева Юлия Александровна - преподаватель МАУДО «Детская школа искусств «Вдохновение».
Номинация « Волонтеры библиотек»
- Бушуев Андрей Алексеевич - учащийся 10 "т" класса МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубна Московской области.
- Козин Алексей Александрович - учащийся 11 "фм" класса МБОУ "Лицей "Дубна" г. Дубна Московской области.
- Аблепова Екатерина Сергеевна - студентка 4 курса ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна».
Номинация «Меценат Года»
- АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я.Березняка".
- Объединенный институт ядерных исследований.
- АО "НПО «Криптен».
- Компания «Mary Kay».
Каждый награжденный получил на память фарфоровую статуэтку «Муза – 2019».
Настоящим подарком для зрителей стал музыкальный спектакль «Колдовские ночи Валерия Ободзинского», который завершил праздничный вечер.