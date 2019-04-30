МосОблЕИРЦ включает услугу «электроснабжение» в единый платежный документ

Услуга «электроснабжение» включается в единые платежные документы на основании договора № 37-71 от 18.02.2014, заключенного между АО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ». Порядок начислений и стоимость услуги не изменятся.

МосОблЕИРЦ производит расчеты за потребленную электроэнергию по утвержденным тарифам и нормативам, а также с учетом информации по показаниям приборов учета.

Услуга «электроснабжение» будет включаться в квитанции МосОблЕИРЦ поэтапно. В начале мая первые 8 тысяч жителей Дубны получат квитанции МосОблЕИРЦ со строкой «электроснабжение» с начислениями за апрель. В июне строка «электроснабжение» появится у остальных собственников многоквартирных домов, получающих квитанции МосОблЕИРЦ. По мере включения строки «электроснабжение» в единые платежные документы МосОблЕИРЦ АО «Мосэнергосбыт» будет прекращать выпуск отдельных квитанций на оплату электроэнергии для жителей Дубны.

В едином платежном документе предусмотрен отрывной бланк для передачи показаний приборов учета электроэнергии.

Для корректного формирования начислений МосОблЕИРЦ рекомендует своевременно передавать показания и следить за сроками эксплуатации приборов учета. После того, как счетчик вышел за межповерочный интервал или истек срок его эксплуатации, в первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного расхода, а затем - по нормативам. При таких расчетах суммы к оплате, как правило, существенно возрастают.

Передавать показания приборов учета электроэнергии следует с 15 по 26 число ежемесячно. Сделать это можно любым удобным способом:

через Личный кабинет на сайте АО «Мосэнергосбыт» в разделе «частным клиентам» - «личный кабинет» (передача показаний по электроэнергии);

через Личный кабинет на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ;

через специальные терминалы или ящик для сбора показаний в клиентском офисе МосОблЕИРЦ по адресу: Дубна, ул. Понтекорво, д.8;

по телефонам единого контактного центра 8 496 245-15-99 (бесплатные вызовы с городских телефонов Московской области) или 8 495 374-51-61(бесплатные вызовы с городских московских телефонов).

Оплатить квитанции МосОблЕИРЦ можно через платежные сервисы Сбербанка и отделения «Почты России». Кроме того, оплату без комиссии можно произвести через личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ (доступно для бесплатного скачивания в AppStore и Google Рlay), а также в клиентском офисе МосОблЕИРЦ по адресу: г. Дубна, ул. Понтекорво, д.8