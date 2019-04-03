Молодые ученые СНГ не прочь стать резидентами ОЭЗ «Дубна»

Для каждого из 20 молодых ученых и специалистов государств – участников СНГ, которые приехали на стажировку в Дубну, это отличная возможность в течение месяца не только активно поработать, познакомиться друг с другом, но и научиться реализовывать свои проекты в составе интернациональных команд. Тренинги, множество тематических лекций, консультации опытных специалистов и знакомство с новейшими технологиями на современных предприятиях научно-производственного комплекса города – далеко не полный перечень пунктов программы, которую подготовили организатор стажировки Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ и Объединенного института ядерных исследований.

Большую часть стажеров представляет академическая научная молодежь в возрасте от 23 до 35 лет. География обширна - Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина и Таджикистан. Традиционно молодые ученые посещают особую экономическую зону «Дубна», причем многие уже не впервые. Научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Кыргызской Республики Керим Ласанху второй раз.

- Первая стажировка в 2012 году помогла мне не только набраться практического опыта в ходе экспериментов в ОИЯИ, но и защитить диссертацию, - рассказывает Керим. – Теперь у себя на родине я работаю при Национальной академии наук и преподаю в Международном университете Кыргызстана. Удивили грандиозные перемены, которые произошли за семь лет в особой экономической зоне «Дубна» - мощная инфраструктура, много новых предприятий резидентов, а сколько еще строится! Отличная площадка для развития бизнеса. Я мечтал бы работать в таких комфортных условиях. Заинтересовала компания по производству одноразовых медицинских шприцев, надеюсь побывать там сегодня.

На «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» международная делегация стажеров поехала сразу после общей презентации особой экономической зоны, которую представил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков. Он подробно остановился на различных аспектах развития высокотехнологичного бизнеса, кластерной политике ОЭЗ, показателях, которые характеризуют реализацию проекта, принципах выделения инвесторам земли, мощностей, о льготах и социальных условиях, предоставляемых компаниям, рассказал о проектах якорных резидентов и возможностях трудоустройства на современные предприятия резидентов.

- Впечатляет поддержка резидентов государством, регионом, значимые льготы для развития бизнеса, - говорит Денис Васин. - Это очень хорошее подспорье для людей, которые только начинают свое дело, для стартапов. Я работаю младшим научным сотрудником в Государственном научно-производственном объединении «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», занимаюсь изучением уникальных свойств керамики и керамических композитных материалов. Узнал, что в ОЭЗ есть компания «С-Компонент» с этой тематикой, которая ведет разработки и производство корпусов, плат и других электронных компонентов именно на основе высокотехнологичной керамики. И надо же какое совпадение – инвестиции в проект из Беларуси. Очень хотелось бы больше узнать о проекте, надеюсь сделать это в следующий приезд в Дубну.

На заводе компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» стажеров познакомили с процессом выпуска стерильных медицинских шприцев однократного применения и продемонстрировали уникальное оборудование по их производству. Проект резидента нацелен на решение задачи по импортозамещению медицинских изделий.

Стажировка молодых ученых СНГ завершится защитой собственных инновационных проектов. Лучшие из них в последующем могут рассчитывать на получение грантов на выполнение совместных научных проектов от Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ.