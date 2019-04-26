IV круглый стол: ОЭЗ «Дубна» - территория успешного бизнеса

Круглый стол «ОЭЗ «Дубна» - территория успешного бизнеса» традиционно охватил все стороны деятельности и дальнейшего развития подмосковной территории. На тематических сессиях говорили о мерах поддержки резидентов, финансировании их проектов. Во второй половине дня на расширенных сессиях эти, а также вопросы взаимодействия инвесторов с налоговыми и таможенными органами обсуждали уже более подробно.

Открыл форум генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, который обратился с приветствием к его участникам. В этот раз среди них были представители Минобрнауки и Минпромторга России, Российского экспортного центра, государственного Фонда развития промышленности, ассоциаций кластеров и технопарков, а также индустриальных парков, региональных министерств инвестиций и инноваций, здравоохранения, АО «ОЭЗ», российских банков, налоговых органов, ТПП Дмитрова и Дубны, действующие и потенциальные резиденты ОЭЗ.

- Основная цель круглого стола – рассказать о том, как осуществляется один из механизмов государственно-частного партнерства проект ОЭЗ на примере особой экономической зоны в Дубне, - сказал Антон Афанасьев. - Мы готовы поделиться нашим опытом, рассказать обо всех преимуществах, которые получает бизнес на подмосковной территории, чтобы еще раз обратить внимание инвесторов на то, почему именно здесь, в ОЭЗ «Дубна», им выгодно строить свой бизнес.

Демонстрируя участникам форума презентацию территории, Антон Афанасьев сделал акцент на инвестиционной привлекательности Московской области и ответил на те вопросы, которые должны помочь потенциальным инвесторам определиться с выбором площадки для развития собственного бизнеса. Почему особая экономическая зона? Почему Московская область? И почему именно ОЭЗ «Дубна» в наукограде?

Истории успеха

Да, в ОЭЗ созданы максимально комфортные условия для ведения бизнеса - есть готовая инженерная инфраструктура, завершается строительство двух лабораторно-производственных корпусов для сдачи в аренду инвесторам, на территории действует масса льгот и преференций, резиденты активно строятся, а Управляющая компания ведет их проекты буквально от «а» до «я». Тем не менее наглядный пример – самый показательный, и никто, кроме инвесторов, не скажет лучше о том, почему они выбрали ОЭЗ «Дубна» в качестве места локализации своего производства и какие преимущества есть у них теперь при реализации выпускаемой продукции.

Компания «ПРОМТЕХ-Дубна» осуществляет проект с 2010 года. С 2012-го этот «якорный» резидент начал строительство и сегодня уже завершает возведение 5 и 6 по счету производственных корпусов (всего их будет 10 общей площадью более 83 тыс. кв. метров) и участвует в самых уникальных российских проектах авиакосмической отрасли. Предприятие внедряет на производстве лучшие мировые практики в области изготовления бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем самолетов, что позволило принять активное участие в реализации программ гражданских отечественных лайнеров нового поколения МС-21 и SSJ-100. Выступая перед участниками форума, заместитель генерального директора АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Инна Жукова отметила, что такому успеху, в том числе, способствовало то, что проект реализуется в особых условиях ОЭЗ:

- Особая экономическая зона в Дубне не случайно названа одной из самых лучших в России. Это действительно так, и нам очень комфортно здесь работать. Мы пользуемся всеми мерами поддержки, которые были названы. «ПРОМТЕХ-Дубна» - первый резидент, у которого появилась своя зона таможенного контроля, свой таможенный контур. В наукограде гораздо лучше, чем в других регионах России, обстоит дело с интеллектуальными кадрами. На сегодняшний день компания уже инвестировала в проект свыше 3 миллиардов рублей. Когда мы принимали решение, куда пойти, то побывали во множестве городов Московской области. Сегодня понимаем, что сделали единственно правильный выбор.

В 2011 году свое производство в ОЭЗ организовала и японская корпорация ARKRAY, специализирующаяся в сфере производства диагностического оборудования. Сегодня, по словам заместителя генерального директора ее российского подразделения – ООО «АРКРЭЙ» Кэисукэ Кондо, компания уверенно занимает свою нишу на отечественном медицинском рынке, а ее основная продукция для диагностики сахарного диабета – портативные глюкометры и тест-полоски пользуются большим спросом в учреждениях здравоохранения и у населения нашей страны. Резидент инвестировал в проект 470 млн рублей.

- Нахождение на территории ОЭЗ «Дубна» дает нам уверенность в завтрашнем дне, - сказал Кэисукэ Кондо. - Существующие меры поддержки, в том числе, налоговые и таможенные преференции, предоставление в аренду площадей по привлекательным ценам, другие факторы, влияя на себестоимость продукции, позволяют нам производить медицинские изделия по конкурентоспособным ценам. Поэтому в перспективе мы планируем расширять свое производство.

Меры поддержки резидентов

Меры поддержки бизнеса – значимая тема для резидентов, которые не первый год реализуют свои проекты на территории ОЭЗ, для стартапов и компаний, которые только задумываются над тем, чтобы начать собственное дело в рамках территории подмосковной зоны. Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Игорь Демин подробно проинформировал участников круглого стола о возможностях возмещения затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры и на приобретение оборудования, а директор государственного Фонда развития промышленности Павел Ильин пошагово объяснил, что необходимо предпринять для получения льготного займа в ФРП. От генерального директора Ассоциации кластеров и технопарков Андрея Шпиленко, говорившего о преимуществах, предоставляемых компаниям, объединенным в кластер, поступило конкретное предложение:

- Я предлагаю Управляющей компании ОЭЗ подписать соглашение с межрегиональным промышленным кластером «Композиты без границ», в который сегодня входят три субъекта Российской Федерации – Московская, Саратовская области и Татарстан. Данное соглашение позволит зоне более точечно приглашать инвесторов и, самое главное, наделять их не только существующими преференциями, но и дополнить федеральными мерами поддержки, такими как субсидии на компенсацию уплаченных налогов, таможенных пошлин и НДС.

За четыре последних года резиденты уже получили льготные займы, субсидии и компенсации на сумму в 732 млн рублей. Кроме того, перспективные проекты регулярно получают поддержку в виде грантов на разработки.

- В 2016 году наше предприятие стало одним из получателей гранта правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций, - говорит генеральный директор ООО «Эйлитон» Александр Шибанов. - Сумма гранта из бюджета региона составила 2,5 миллиона рублей и пошла на разработку первого отечественного автоматического анализатора для клинических анализов мочи. По своим техническим параметрам прибор, производительность которого не менее 240 тестов в час, соответствует лучшим зарубежным аналогам. Сегодня первая версия прибора уже находится на стадии регистрации в Росздравнадзоре и подготовки к серийному производству. А специалисты компании уже перешли к работе над следующей версией анализатора с еще большей степенью автоматизации.

Финансирование проектов резидентов и новое соглашение

Большой блок на форуме был отдан обсуждению вопросов финансирования проектов резидентов. О кредитных программах рассказали представители банков «Возрождение» и «Совкомбанка», с которым руководство Управляющей компании заключило соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает установление отношений стратегического партнерства, а также развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон на подмосковной территории, в том числе, решение приоритетных задач по развитию экономики ОЭЗ и проведению совместных мероприятий, направленных на привлечение новых резидентов.

О строительстве резидентов

Расширенные сессии круглого стола были посвящены взаимодействию резидентов с налоговыми и таможенными органами. На них разъяснялись вопросы, связанные с налоговым и правовым регулированием, возможностью возместить НДС, особенностями заполнения налоговой отчетности, применения процедуры свободной таможенной зоны и другие. В том числе, много внимания было уделено мерам поддержки резидентов и строительству их собственных объектов.

Заместитель генерального директора по строительству АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Павел Грек и главный инженер Илья Захаров ответили на вопросы резидентов, связанные с возведением их объектов. Сегодня на двух площадках особой экономической зоны ведут строительство около 20 компаний, из которых порядка 13-ти сдадут свои объекты в эксплуатацию до конца 2019 года. Также в этом году еще 10 компаний намерены начать стройку.

Мнение спикеров форума

Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Игорь Демин: На круглом столе инвесторы познакомились с опытом ведения бизнеса, который заслуживает распространения. Те преференции, которые предоставляются в ОЭЗ, уникальны, получить их вне такой территории невозможно. Тем не менее, кроме стандартных преференций, есть и особые условия ведения бизнеса, как в ОЭЗ «Дубна». Результаты говорят сами за себя. Наибольшее число резидентов – более 150 высокотехнологичных компаний означает, что инвесторы делают осознанный выбор в пользу максимального комфорта для развития своих предприятий. Правительство Московской области и впредь будет поддерживать эту территорию, чтобы она оставалась такой же привлекательной.