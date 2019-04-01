История одной фотографии

Мягкий свет заходящего солнца, звуки и запахи летнего сада за открытым окном... Мы сидели в удобных креслах, пили чай с крыжовенным вареньем. Хозяин дома рассказывал, а я с интересом слушал его и рассматривал поблекшие от времени фотографии.

В ходе рассказа выяснилось, что положил начало династии фотографов вторично женившийся дед моего собеседника. Вместе с красотой и молодостью подданная одной из европейских стран принесла в дедушкин дом, таинственным образом доставшуюся ей плёночную камеру «Картридж Кодак №3». Это был фотографический аппарат с двойным растяжением меха, пневматическим затвором, объективом «Рапид Атланта» и красивой биркой русского торгового дома «Стеффен С.Петербург».

Дорогая заграничная вещь определила выбор профессии деда. Цены на услуги фотографов в старые времена были высокими. Стоимость дагерротипа могла достигать среднего месячного жалования служащего...

Я рассматривал старые фотоснимки и внимательно слушал хозяина, пока в руки мне не попало фото монумента Ленина.

- «Это я снимал нашим советским «Зенитом», - сказал хозяин.

Рассмотрев фото и отложив его в сторону, я зачем-то опять взял его в руки. Что-то в этом снимке было не так. Небольшой экскурс в прошлое, который устроил для меня хозяин, помог понять, что именно привлекло моё внимание в этом снимке.

…После того как в октябре 1961 года, в только что выстроенном Кремлевском дворце съездов прошёл XXII съезд КПСС, который раскритиковал действия Сталина и принял решение о выносе его тела из мавзолея, по всей стране начали сносить памятники Иосифа Виссарионовича. Не миновала участь сия и один из крупнейших монументов «вождю народов» в Дубне.

В 1962 году дубненского колосса пытались свалить с помощью тракторов. Когда это не удалось - взорвали. Мало кто знает, что на время сноса монумента Сталина, монумент Ленина, чтобы не повредить лицевую сторону фигуры осколками, развернули к месту взрыва спиной. Подобная операция была возможна благодаря особой конструкции памятника. Таким образом Владимир Ильич, некоторое время смотрел не в сторону столицы СССР Москвы как сегодня, а в направлении небольшого провинциального городка Тверской области - Конаково. А фотограф не дремал!

После того как операция по сносу монумента Сталина была завершена, фигуру Ленина развернули в правильную сторону. Прошли годы. Сегодня мало кто помнит, что на одном из берегов аванпорта Московского моря гранитный Ильич на какое-то время, как будто отвернулся от безобразий, которые вытворяли с его верным последователем на другом берегу. Хорошо, что есть старые фотографии, которые хранят эту историю нашего не такого уж и давнего прошлого.

Вот и получается, что «не существует никакого концептуального или логически необходимого перехода между умственным и физическим - между возникновением достоверного сознательного опыта или психических состояний и «обладанием» поведенческими диспозициями». (с)

Как-то так…

(отрывок из романа «Студень»)

01.04.19.